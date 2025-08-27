AI-säkerhet fokus när JLT Mobile Computers och Linnéuniversitetet genomfört projekt för fordonsmonterade datorer.

Björn Lindenberg, universitetslektor i matematik visar testrigg

JLT Mobile Computers har tillsammans med Linnéuniversitetet tagit fram en innovativ lösning som använder AI för att öka säkerheten i industriella miljöer.

Växjö, Sverige, 27 augusti 2025 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, har tillsammans med Linnéuniversitetet haft ett projekt för att utveckla en AI-baserad säkerhetslösning som minskar förardistraktion och stärker efterlevnaden av globala regelverk.

Funktionen, så kallad Screen Blanking, använder artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att automatiskt släcka skärmen på fordonsmonterade datorer när fordonet är i rörelse, och återaktiverar den när fordonet stannar. Lösningen förbättrar säkerheten i lager, logistikcenter och industrimiljöer, samtidigt som den möter juridiska krav i vissa regioner.

Genom att utnyttja rörelsesensorerna i JLT:s fordonsmonterade dator JLT6012 har projektgruppen kunnat samla in data från verkliga miljöer, delvis med hjälp av en särskilt uppbyggd testrigg.

Den insamlade datan har forskarna använt för att utveckla en AI-modell som upptäcker fordonets rörelse med hög noggrannhet och låg CPU-belastning – utan behov av extra hårdvara.





”Det är otroligt värdefullt att se vår forskning tillämpas på verkliga problem,” säger Björn Lindenberg, universitetslektor i matematik vid Linnéuniversitetet.

”Samarbetet med JLT visar hur AI och högpresterande databehandling kan skärmsläckning förbättra industrisäkerheten.”





Applikationen för Screen Blanking har genomgått rigorösa interna tester och går nu in i pilotförsök med kunder i verkliga truckmiljöer. Denna nästa fas kommer att validera dess prestanda i verkliga industriella miljöer och säkerställa att den uppfyller både efterlevnads- och säkerhetsmål.





”Det här projektet visar hur samarbete mellan akademi och industri kan leda till praktiska innovationer som direkt förbättrar arbetsmiljön,” säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. ”Genom att integrera AI i våra robusta datorsystem hjälper vi våra kunder att skydda sin viktigaste tillgång – sina medarbetare – samtidigt som vi håller verksamheten effektiv.”

Läs mer om projektet och se videon -> "How AI and machine learning are revolutionizing vehicle-mounted computing"

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök jltmobile.com.

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare och leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för JLT att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.

Om Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett internationellt universitet i Småland, Sverige, med starkt fokus på samverkan med samhället. Genom sina olika forskningscentra och forskarskolan Data Intensive Applications (DIA) arbetar universitetet med att tillämpa akademisk forskning på verkliga utmaningar, och skapar smartare lösningar och innovationer inom områden som big data, artificiell intelligens och cyberfysiska system. För mer information, besök https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-hpc-for-smf/