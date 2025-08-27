LIDERANÇA DA BRAZIL POTASH CONVIDADA PARA O FESTIVAL ANUAL DE CULTURA INDÍGENA MURA

CEO Matt Simpson, Presidente Interino Raphael Bloise e Diretor do Conselho Consultivo Con Steers Convidados pelo Conselho Indígena Mura - CIM para Participar do Festival FECIM, Reforçando Forte Parceria

MANAUS, Brasil, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto crítico de potássio para agricultura, o Projeto de Potássio Autazes, anunciou hoje que o CEO Matt Simpson, Raphael Bloise, Presidente Interino da Potássio do Brasil e Diretor do Conselho Consultivo, Con Steers, foram formalmente convidados pelo Conselho Indígena Mura - CIM para participar do Festival Anual de Cultura Indígena Mura (FECIM) nos dias 29 e 30 de agosto de 2025.

Os convites formais do Conselho Indígena Mura - CIM demonstram o fortalecimento contínuo da parceria entre a Brazil Potash e as comunidades indígenas Mura que circundam o Projeto de Potássio Autazes. Os convites solicitam a participação dos líderes da Empresa em eventos comunitários durante o festival no Parque Jair Tupinambá em Autazes. Além destes, um segundo convite foi estendido pelo Tuxaua e líderes da Aldeia Patauá, convidando os líderes da Empresa para um almoço na aldeia.

"Somos profundamente honrados por estes convites do Conselho Indígena Mura - CIM e do Tuxaua e líderes da Aldeia Patauá," disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "Isto reflete a parceria genuína que construímos com o povo Mura e seu apoio contínuo ao nosso projeto. O FECIM representa uma importante celebração da cultura Mura e nosso compromisso compartilhado com o desenvolvimento sustentável."

Os convites para o festival seguem o bem-sucedido Acordo Preliminar de Cooperação assinado em janeiro de 2025, que formalizou um passo importante para a construção de um programa de desenvolvimento sustentável "Bem-Estar Mura"

O Conselho Indígena Mura (CIM), o representante legítimo de mais de 18.000 povos indígenas Mura em toda a região do Rio Madeira, tem sido partes interessadas importantes no desenvolvimento do Projeto de Potássio Autazes.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis para um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui entre as maiores quantidades de água doce, terra arável e clima ideal para o crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se antecipa ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interior em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores fazendeiras e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que pode potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio, ao mesmo tempo mitigando aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

