Assurez la sécurité de nos routes, de nos voies navigables, et de nos sentiers à l’occasion de la longue fin de semaine de la fête du Travail : Conduisez sobre

OAKVILLE, Ontario, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens et les Canadiennes se préparent à prendre une pause bien méritée à l’occasion de la fin de semaine de la fête du Travail, MADD Canada demande à tous de garder la sécurité à l’esprit, et de faire des choix sobres et responsables avant de prendre le volant.

Bien que des progrès aient été accomplis, la conduite avec capacités affaiblies reste un grave problème de sécurité publique, et fait chaque année des centaines de morts et des milliers de blessés. Les fins de semaine prolongées entraînent souvent une augmentation des risques sur nos routes. Les collisions dues à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues sont tout à fait évitables, pourtant elles continuent de dévaster des familles et des communautés dans tout le pays.

« La fête du Travail marque la fin non officielle de l’été - une période où les gens profitent des derniers jours de la saison », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Personne ne s’attend à ce que cela se termine en tragédie. Protégez votre vie et celle des autres. S’il vous plaît, conduisez sobrement ».

Nous avons tous un rôle à jouer pour que chacun puisse rentrer chez soi en toute sécurité pendant cette fin de semaine prolongée de la fête du Travail :

Planifiez à l’avance;

Ne conduisez jamais de voiture, de bateau, de VTT ou tout autre véhicule si vos capacités sont affaiblies;

Ne montez jamais dans un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies;

Si vous voyez un conducteur que vous soupçonnez d’avoir les capacités affaiblies, garez-vous, et faites le 911.

Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l’application officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Pour plus d’informations, consultez le site Web www.madd.ca.

