FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 07 2025

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :juillet       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :207 850/4,74%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    221 527  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    2 761  
Nombre de titres vendus dans le mois :     1 542  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
        
01/07/2025CICA1 355227 25,0433 930,30 
01/07/2025CICV33 25,43 76,30 
02/07/2025CICA11 25,20 25,20 
02/07/2025CICV4747 25,301 189,00 
03/07/2025CICA131 25,02 325,30 
03/07/2025CICV5555 25,301 391,70 
04/07/2025CICA44 25,30 101,20 
04/07/2025CICV220220 25,605 631,60 
07/07/2025CICA22 25,50 51,00 
07/07/2025CICV312312 26,188 166,90 
08/07/2025CICA11 26,50 26,50 
08/07/2025CICV11 26,50 26,50 
09/07/2025CICV5555 26,601 463,00 
10/07/2025CICA6161 26,441 613,10 
10/07/2025CICV9696 26,662 558,90 
11/07/2025CICA5656 26,491 483,50 
11/07/2025CICV1313 26,55 345,10 
14/07/2025CICA5656 26,601 489,80 
14/07/2025CICV102102 26,752 728,10 
15/07/2025CICA5151 26,601 356,70 
15/07/2025CICV3131 26,70 827,70 
16/07/2025CICA186186 26,174 868,20 
16/07/2025CICV139139 26,373 665,80 
17/07/2025CICA101101 26,282 654,40 
17/07/2025CICV6767 26,271 760,40 
18/07/2025CICA5656 26,181 466,00 
18/07/2025CICV9494 26,422 483,80 
21/07/2025CICA210210 26,035 465,60 
21/07/2025CICV9696 26,142 509,20 
22/07/2025CICA224224 25,695 755,50 
22/07/2025CICV22 26,20 52,40 
23/07/2025CICA11 25,40 25,40 
23/07/2025CICV11 25,40 25,40 
24/07/2025CICA11 25,70 25,70 
24/07/2025CICV101101 25,702 595,70 
25/07/2025CICA11 25,70 25,70 
25/07/2025CICV9595 25,802 450,90 
28/07/2025CICA280280 25,537 147,80 
28/07/2025CICV99 25,64 230,80 
29/07/2025CICA11 25,40 25,40 
29/07/2025CICV11 25,40 25,40 
30/07/2025CICA9999 25,352 509,60 
30/07/2025CICV11 25,40 25,40 
31/07/2025CICA11 25,40 25,40 
31/07/2025CICV11 25,40 25,40 

