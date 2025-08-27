Síldarvinnslan hf. birtir afkomu annars ársfjórðungs 2025 fimmtudaginn 28. ágúst 2025 eftir lokun markaða

Síldarvinnslan birtir uppgjör annars ársfjórðungs 2025 á fimmtudaginn kemur 28. ágúst.
Fjárfestakynning verður þann sama dag kl. 16:30, og verður hún eingöngu send út á vefstreymi. Vefstreymið má nálgast á https://svn.is/fjarfestar/streymi/. Þar verður útbúinn sérstakur hlekkur áður en kynning hefst.
Fjárfestum er velkomið að senda spurningar fyrir og á meðan á fundi stendur á netfangið fjarfestir@svn.is.
Uppgjörsgögn verður hægt að nálgast á fjárfestasíðu Síldarvinnslunnar, www.svn.is/fjarfestar/. Upptaka verður einnig aðgengileg á fjárfestasíðunni að fundi loknum.
Nánari upplýsingar veitir Gunnþór Ingvason í síma 470-7000 eða á fjarfestir@svn.is.