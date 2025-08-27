|VAISALA OYJ
|PÖRSSITIEDOTE 27.8.2025
|Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 27.8.2025
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|27.8.2025
|Pörssikauppa
|Osto
|Osakelaji
|VAIAS
|Osakemäärä
|4 000
|osaketta
|Keskihinta/ osake
|46,6953
|EUR
|Kokonaishinta
|186 781,20
|EUR
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.8.2025
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 150 300 kpl.
|Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)
|N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun
|asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.
|Vaisala Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
Lisätietoja:
Niina Ala-Luopa
0400 728 957, ir@vaisala.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi
Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. www.vaisala.fi
