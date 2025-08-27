EDF : Nomination de Claude Laruelle au Comité Exécutif du groupe EDF

Nomination de Claude Laruelle au Comité Exécutif du groupe EDF

Claude Laruelle rejoindra EDF le 1er septembre 2025 en tant que Directeur exécutif en charge de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance du Groupe. Il succèdera à Nathalie Pivet qui occupait ce poste à titre provisoire depuis le 1er juillet 2025.

Claude Laruelle, 57 ans, est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées.

Il débute sa carrière en 1993 au sein des ministères français des Transports, puis de l’Intérieur. En 2000, il rejoint le groupe Veolia, où il occupe plusieurs fonctions de direction en France avant d’être nommé vice-président exécutif pour l’Amérique du Nord, puis directeur des opérations en Asie-Pacifique. Entre 2013 et 2018, il occupe les fonctions de directeur technique et performance et de directeur des entreprises de spécialité mondiale de Veolia. En 2018, il est nommé directeur général adjoint, en charge des finances, du digital et des achats du Groupe, poste qu’il occupera jusqu’en septembre 2024.

Depuis 2022, Claude Laruelle est également administrateur indépendant de Vinci.

Bernard Fontana, Président-Directeur général d’EDF, a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir au sein du Comité exécutif d’EDF Claude Laruelle, qui apportera au Groupe son expérience et son expertise. Je remercie Nathalie Pivet et ses équipes pour leur mobilisation, et je sais pouvoir compter sur la poursuite de leur engagement au sein de la Direction Performance, Impact, Investissement et Finance. »

Ce communiqué de presse est incorporé par référence dans l’Information Memorandum du programme d’émission de dette Kangourou d’EDF.

