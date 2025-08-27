EXOSENS ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE EN SIGNANT UN ACCORD POUR L’ACQUISITION DE PHASICS, LEADER DES SOLUTIONS DE MÉTROLOGIE OPTIQUE BASÉES SUR DES CAMÉRAS HAUTES PERFORMANCES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – PALAISEAU, FRANCE, LE 27 AOÛT 2025

Exosens annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de Phasics, leader français des caméras basées sur l’analyse de front d’onde, et qui offre des solutions de métrologie et d’imagerie optiques de pointe, allant des capteurs de front d’onde autonomes aux bancs d’essais entièrement automatisés avec un logiciel propriétaire.

Cette acquisition va renforcer le portefeuille technologique de produits d’Exosens, en élargissant son offre de solutions d’imagerie haute performance pour la défense, le contrôle industriel et les sciences de la vie.

Elle va également accélérer la croissance internationale de Phasics en s’appuyant sur le réseau commercial établi d’Exosens, notamment dans les marchés de l’instrumentation et des semi-conducteurs.

Exosens poursuit l’exécution de sa stratégie d’acquisitions ciblées, en intégrant des technologies uniques afin de renforcer son leadership sur différents segments et de créer de la valeur grâce à son empreinte commerciale mondiale et à une innovation accélérée.

Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce un accord en vue de l'acquisition de Phasics, leader dans la technologie d’analyse de front d'onde.

Cette opération stratégique vise à combiner au sein du groupe Exosens des technologies d’imagerie hautement différenciées afin d’apporter des solutions innovantes à ses clients.

« Avec l’acquisition de Phasics, nous allons poursuivre le développement de notre approche multi-capteurs en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à notre activité d’imagerie. Cela permettra à Exosens de rester à la pointe de la technologie et d’offrir les caméras innovantes les plus avancées sur nos marchés principaux. En tirant parti de l’expertise combinée de Phasics et d’Exosens, nous pourrons consolider notre position sur des applications telles que la microscopie optique et les communications optiques en espace libre. Exosens continue de déployer sa stratégie d’acquisitions ciblées en intégrant des sociétés expertes afin d’accélérer sa croissance », a commenté Jérôme Cerisier, PDG d'Exosens.

Fondée en 2003 et basée à Palaiseau, Phasics emploie 40 personnes et a réalisé 8,5 M€ de chiffre d’affaires en 2024 (chiffre audité). L’entreprise est reconnue pour sa solide expertise dans la technologie d’analyse de front d’onde, portée par des équipes hautement qualifiées et une expertise scientifique de longue date. Elle propose des solutions de métrologie optique et d’imagerie de pointe basées sur une technologie brevetée : l’interférométrie à décalage quadrilatéral (QWLSI). En mesurant les défauts des composants optiques et des faisceaux lasers, Phasics répond à divers types d’applications telles que la recherche fondamentale, le contrôle industriel, la mesure de faisceau laser, la microscopie, l’aérospatial et la défense, domaines essentiels au développement d’instruments et de systèmes avancés.

« Nous sommes très heureux à l’idée de rejoindre le groupe Exosens. Le soutien d’Exosens devrait nous donner les moyens de changer d’échelle et d’étendre notre portée géographique mondiale tout en renforçant notre offre globale pour nos clients. Cela représente une opportunité stratégique majeure pour Phasics », a déclaré Marie-Begona Lebrun, PDG de Phasics.

À PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.

Plus d’informations : exosens.com.

Déclarations prospectives :

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives.

Contacts médias pour Exosens :

Brunswick group – exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Pièce jointe