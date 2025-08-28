IBA réalise des résultats solides au premier semestre 2025, évoluant vers une plus haute profitabilité

Cliquez ici pour lire l'intégralité du communiqué de presse des résultats du premier semestre 2025

Louvain-La-Neuve, Belgique, 28 août 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce ce jour ses résultats consolidés du premier semestre (S1) 2025.

Forte croissance du chiffre d'affaires et amélioration de la rentabilité au S1, grâce à l'accélération de la conversion du carnet de commandes

Chiffre d'affaires net en augmentation de 40 % par rapport au S1 2024, atteignant EUR 304,9 millions, dont une hausse de respectivement 47 % et 30 % pour IBA Clinical et IBA Technologies, en raison de la conversion soutenue du carnet de commandes Marge brute réduite à 29,5 % contre 32,6 % au S1 2024, du fait d'un mix de rentabilité moins favorable pour l’activité équipements (y compris des projets à faible marge en Protonthérapie), partiellement compensé par des gains de productivité REBIT à EUR 10,6 millions contre EUR 0,0 million au S1 2024, grâce à des charges d'exploitation maîtrisées à 26 % du chiffre d'affaires et l’atteinte du seuil de rentabilité au niveau REBIT par IBA Clinical Perte nette d’EUR 2,6 millions reflétant des dépenses ciblées et/ou non récurrentes, telles que la migration vers un nouveau système ERP 1 , et les effets de change (principalement euro / dollar américain)



(EUR Millions) S1 2025 S1 20242 % Variation Total ventes et prestations 304,9 217,3 40% IBA Clinical 189,5 128,5 47% IBA Technologies 115,4 88,8 30% Bénéfice Brut 90,0 70,9 27% Marge brute 29,5% 32,6% Charges d’exploitation (OPEX) 79,4 70,8 12% REBITDA 16,4 6,8 141% Marge REBITDA 5,4% 3,1% REBIT 10,6 0,0 Marge REBIT 3,5% 0,0% Résultat avant impôts 1,2 -6,8 Marge sur résultat avant impôts 0,4% -3,1% Résultat net -2,6 -10,3 Marge Nette -0,9% -4,7%

Les commandes d'équipements s'élèvent à EUR 107 millions (-7% par rapport au S1 2024) avec un début d’année solide pour IBA Technologies (+10 %), tiré par RadioPharma Solutions. Malgré une diminution des prises de commandes en protonthérapie au premier semestre (-35 %), le pipeline reste solide et l'activation de contrats devrait s’accélérer au second semestre, avec notamment la signature, après la clôture de la période, de trois contrats supplémentaires pour des solutions Proteus ® ONE. Le carnet de commandes en protonthérapie s’élève donc à quatre Proteus ® ONE à ce jour.

(-7% par rapport au S1 2024) avec un début d’année solide pour IBA Technologies (+10 %), tiré par RadioPharma Solutions. Malgré une diminution des prises de commandes en protonthérapie au premier semestre (-35 %), le pipeline reste solide et l'activation de contrats devrait s’accélérer au second semestre, avec notamment la signature, après la clôture de la période, de trois contrats supplémentaires pour des solutions Proteus ONE. Le carnet de commandes en protonthérapie s’élève donc à quatre Proteus ONE à ce jour. Le carnet de commandes a diminué par rapport au niveau record atteint à fin 2024 à EUR 1,3 milliard, en raison d'une augmentation de la conversion du carnet de commandes au S1, alors que les prises de commandes devraient être plus favorables au second semestre.

en raison d'une augmentation de la conversion du carnet de commandes au S1, alors que les prises de commandes devraient être plus favorables au second semestre. Situation financière nette : le besoin en fonds de roulement a été affecté par la forte dynamique de croissance et des retards pris par certaines tierces parties dans l’exécution des projets. En conséquence, le Groupe a enregistré une dette nette d’EUR 30 millions à la fin de la période, utilisant EUR 30 millions de lignes de crédit renouvelables. Ces facilités de crédit ont par ailleurs été portées d’EUR 60 à 80 millions en juillet, afin de répondre à ces besoins financiers à court terme et à la conjoncture générale. Le cycle du fonds de roulement devrait se normaliser à mesure que certaines commandes majeures chez Proton Therapy (en Espagne et en Chine) seront livrées et installées.

: le besoin en fonds de roulement a été affecté par la forte dynamique de croissance et des retards pris par certaines tierces parties dans l’exécution des projets. En conséquence, le Groupe a enregistré une dette nette d’EUR 30 millions à la fin de la période, utilisant EUR 30 millions de lignes de crédit renouvelables. Ces facilités de crédit ont par ailleurs été portées d’EUR 60 à 80 millions en juillet, afin de répondre à ces besoins financiers à court terme et à la conjoncture générale. Le cycle du fonds de roulement devrait se normaliser à mesure que certaines commandes majeures chez Proton Therapy (en Espagne et en Chine) seront livrées et installées. PanTera a commencé la production d'actinium 225 en Belgique fin juin dans le cadre de son programme de fourniture anticipée, comme annoncé précédemment, afin d’approvisionner les essais cliniques. Le début des travaux de construction du centre de production à grande échelle est prévu au quatrième trimestre.

a commencé la production d'actinium 225 en Belgique fin juin dans le cadre de son programme de fourniture anticipée, comme annoncé précédemment, afin d’approvisionner les essais cliniques. Le début des travaux de construction du centre de production à grande échelle est prévu au quatrième trimestre. Une nouvelle Chief Financial Officer (CFO) : Catherine Vandenborre a pris ses fonctions le 1er juillet en tant que CFO et responsable de l'entité IBA Corporate.

: Catherine Vandenborre a pris ses fonctions le 1er juillet en tant que CFO et responsable de l'entité IBA Corporate. Prévisions 2025 et perspectives à moyen terme maintenues : IBA est très confiante quant à sa capacité à atteindre un REBIT consolidé d'au moins EUR 25 millions d'ici la fin de l'année, soutenu par un REBIT positif en Protonthérapie. IBA réitère également ses prévisions à moyen terme (2024-2028) annoncées lors de son Capital Markets Day en avril, tout en reconnaissant les risques externes liés au contexte géopolitique.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Nous sommes heureux d’enregistrer un premier semestre solide, marqué par une conversion efficace du carnet de commandes et une bonne gestion des dépenses opérationnelles, qui ont contribué à l'amélioration des résultats financiers.

Alors que nous atteignons ce point d'inflexion, l'impact de nos initiatives stratégiques devient de plus en plus concret. Nos principaux leviers de croissance poursuivent leurs dynamiques, nous positionnant favorablement sur le chemin d’une croissance durable et rentable.

Nous restons déterminés à créer de la valeur pour nos parties prenantes, confiants dans notre capacité à tirer parti de cette plateforme de croissance et de résilience. »



_______________________________

1 Système de planification des ressources d'entreprise, dont l'implémentation est prévue début 2026

2 Les chiffres du S1 2024 ont été retraités afin de refléter le changement de traitement comptable entre agent et principal conformément à la norme IFRS 15 et la nouvelle segmentation annoncée lors de la publication des résultats de l’exercice 2024. De plus amples informations sont disponibles en annexe.









***FIN***

La direction du Groupe IBA présentera les résultats des six premiers mois de l’année 2025 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le jeudi 28 août 2025 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco. Pour assister à ce webinaire, veuillez-vous inscrire via ce lien. Il est recommandé de compléter le formulaire d’inscription au moins 15 minutes avant le début de la session.

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la Société sur la page https://www.iba-worldwide.com/iba-half-year-2025-results-presentation-and-press-release peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez lire la marche à suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

Agenda financier

Informations trimestrielle – 3ème trimestre 2025 20 novembre 2025

Résultats annuels 2025 26 mars 2026

Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2026 21 mai 2026

Résultats du premier semestre 2026 27 août 2026

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Investor relations

Thomas Pevenage

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com







Corporate Communication

Olivier Lechien

+32 10 475 890

communication@iba-group.com





Pièce jointe