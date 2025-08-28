Bitget Launchpool incluirá Bitlayer (BTR) con más de 2,7 millones en recompensas de tokens

VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder de bolsa de criptomonedas y Web3, ha anunciado la inclusión de Bitlayer (BTR) en la Zona de Innovación, incorporándola para su negociación al contado. Los depósitos para el par BTR/USDT se abrirán el 27 de agosto de 2025 a las 04:00 (UTC), las operaciones al contado estarán disponibles el 27 de agosto de 2025 a las 11:00 (UTC) y los retiros se habilitarán a partir del 28 de agosto de 2025 a las 12:00 (UTC). Además de la disponibilidad para las operaciones al contado, Bitget lanzará una exclusiva campaña de recompensas de su Launchpool.

La campaña de Launchpool ofrecerá un total de 2.756.000 BTR en recompensas. Los usuarios elegibles pueden participar bloqueando BGB o BTR durante el evento, que se celebra del 27 de agosto de 2025 a las 11:00 al 30 de agosto de 2025 a las 11:00 (UTC). En el fondo común de bloqueo de BGB, los usuarios pueden bloquear entre 5 y 50.000 BGB, con límites máximos determinados por su nivel VIP, para tener la oportunidad de ganar una participación de 2.466.000 BTR. En el grupo de BTR, los usuarios pueden bloquear entre 20 y 20.000 BTR para recibir una parte de 290.000 BTR.

Bitlayer es pionera en la primera implementación de BitVM. Al combinar una seguridad sin precedentes con un motor de contratos inteligentes ultrarrápido, Bitlayer desbloquea todo el potencial de Bitcoin DeFi.

Basada en la arquitectura de seguridad nativa de Bitcoin, Bitlayer construye un puente BitVM de confianza minimizada, un activo rentable YBTC y un Bitcoin Rollup de alto rendimiento, lo que aporta verdadera utilidad, velocidad y capacidad de combinación a Bitcoin, y establece una infraestructura DeFi completa para el ecosistema Bitcoin.

Bitget continúa expandiendo sus ofertas, con lo que se posiciona como plataforma líder para operaciones con criptomonedas. El intercambio ha establecido una buena reputación de soluciones innovadoras que le dan poder a los usuarios para que exploren las criptomonedas dentro de un ecosistema seguro de finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi). Con una extensa selección de más de 800 pares de criptomonedas y el compromiso de ampliar sus ofertas a más de 900 pares de operación, Bitget conecta a los usuarios con diferentes ecosistemas, que incluyen Bitcoin, Ethereum, Solana, Base y TON. La incorporación de Bitlayer a la cartera de Bitget supone un paso importante en la expansión de su ecosistema, al adoptar la innovación DeFi nativa de Bitcoin, desbloqueando contratos inteligentes seguros, acumulaciones de alto rendimiento y activos rentables que aportan nueva velocidad, utilidad y capacidad de combinación a la red Bitcoin.

Para obtener más información sobre Bitlayer, visite aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4bb578e6-6d26-43c7-88f5-d72daa2a2894