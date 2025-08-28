Bitget Launchpool s’apprête à intégrer Bitlayer (BTR) avec plus de 2,7 millions de jetons-récompenses à la clé

VICTORIA, Seychelles, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’ouverture à la cotation de l’actif Bitlayer (BTR) comme instrument de trading au comptant dans la catégorie Innovation. Les dépôts pour la paire BTR/USDT pourront débuter le 27 août 2025 à 04 heures (UTC), et à 11 heures (UTC) pour le trading au comptant. Les retraits pourront quant à eux s’effectuer dès le 28 août 2025 à 12 heures (UTC).

Outre la possibilité de négocier au comptant, Bitget lancera une campagne exclusive de récompenses sur Launchpool, assortie de 2 756 000 jetons BTR à gagner au total. Les utilisateurs éligibles pourront y prendre part en verrouillant des jetons BGB ou BTR pendant l’événement, prévu du 27 août 2025 à 11 heures (UTC) au 30 août 2025, même heure. Dans le pool BGB, les participants pourront verrouiller entre 5 et 50 000 jetons BGB pour tenter de remporter une part de 2 466 000 jetons BTR, les seuils variant selon leur niveau VIP. Ceux du pool BTR pourront verrouiller entre 20 et 20 000 jetons BTR pour gagner une part des 290 000 en jeu.

Bitlayer inaugure la toute première implémentation de BitVM. En conjuguant un niveau de sécurité hors pair et un moteur de contrats intelligents ultra-rapide, Bitlayer tire la quintessence de la finance décentralisée appuyée sur le Bitcoin.

Bitlayer développe une passerelle BitVM ne nécessitant aucun recours à un tiers de confiance, mais aussi un actif à haut rendement appelé YBTC et un rollup à haut débit depuis l’architecture de sécurité originale du réseau Bitcoin qui, grâce à cette solution, gagne véritablement en utilité, rapidité et composabilité et permet d’établir une infrastructure DeFi complète pour son écosystème.

Bitget continue d’élargir son offre et se positionne comme une plateforme dédiée à l’échange de cryptomonnaies de premier ordre. Sa plateforme intégrant des solutions innovantes fait office de référence et permet aux utilisateurs de découvrir les cryptomonnaies au sein d’un écosystème CeDeFi sécurisé. Bitget compte une sélection exhaustive de plus de 800 paires de cryptomonnaies et s’engage à développer son offre au-delà de 900 paires négociables tout en reliant les utilisateurs à divers environnements, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Base ou TON. En adoptant l’innovation DeFi native à Bitcoin, l’intégration de Bitlayer au portefeuille de Bitget représente une étape clé dans le développement de son écosystème et permet ainsi l’introduction de contrats intelligents sécurisés, de rollups à haut débit et d’actifs générateurs de rendement, le tout apportant vitesse, utilité et composabilité au réseau Bitcoin.

Pour en savoir plus sur Bitlayer, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

