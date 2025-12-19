Bitget Bekerjasama dengan Google Developer Group ETH Zurich untuk Mempercepat Kemahiran Web3 dan AI Dalam Kalangan Pelajar

VICTORIA, Seychelles, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, dengan sukacitanya mengumumkan kerjasama tahunan bersama Google Developer Group on Campus (GDGoC) ETH Zurich. Sebagai sebahagian daripada inisiatif pendidikan Blockchain4Youth, Bitget akan menyokong serta menganjurkan bersama beberapa acara GDG, termasuk hackathon dan bengkel, sepanjang tahun akan datang.

Google Developer Group on Campus ialah komuniti berasaskan universiti untuk pelajar yang berminat dalam teknologi, dengan lebih daripada 1,260 kelab di seluruh dunia. Ditubuhkan pada tahun 2020, cawangan Zurich merupakan komuniti teknologi yang dipacu oleh pelajar untuk pelajar ETH Zurich, sebuah institusi global terkemuka dalam sains, teknologi dan kejuruteraan yang secara konsisten tersenarai antara universiti terbaik dunia. Persatuan ini menganjurkan ceramah, bengkel, sesi pembelajaran, hack night serta acara komuniti, yang menghimpunkan pembangun, pereka bentuk dan para penyelidik.

Kerjasama dengan Bitget merangkumi penganjuran bersama beberapa inisiatif pendidikan sepanjang tahun bagi menyokong pembangunan pengetahuan pelajar dalam teknologi baharu. Sepanjang perhimpunan ini, Bitget akan berkongsi kepakarannya mengenai pasaran Web3 melalui sesi perbincangan panel dan aktiviti praktikal. Pelajar juga akan berpeluang menyertai Program Graduan, yang akan menyediakan pengalaman praktikal secara langsung dalam sektor tersebut.

Ignacio Aguirre, Ketua Pegawai Pemasaran bagi Bitget, mengulas mengenai kerjasama tersebut: “Kami benar-benar berbangga dengan pencapaian yang telah kami raih bersama komuniti Google Developer Group sepanjang tahun lalu. Melalui kerjasama jangka panjang ini, kami berhasrat untuk memperkukuh komitmen bersama terhadap inovasi dan pendidikan. Matlamatnya adalah untuk memberikan impak nyata, bukan sekadar berkongsi kepakaran kami, tetapi juga dengan aktif membantu menemui serta membimbing para pembina masa depan. Pada pendapat saya, pendidikan tetap menjadi elemen penting apabila memasuki dan menavigasi pasaran yang dinamik serta inovatif seperti sektor Web3.”

“Kami sangat teruja untuk bekerjasama dengan Bitget. Bagi pelajar kami di Zurich, kerjasama ini bukan sekadar penajaan, tetapi tentang memperoleh cerapan dunia sebenar. Kolaborasi ini membolehkan kami melangkaui teori dan memberikan komuniti pembangun kami kemahiran praktikal dalam perdagangan algoritma dan infrastruktur blockchain,” tambah Dario Monopoli, Lead GDG on Campus Zurich.

Kerjasama yang berjaya dengan kumpulan GDG ini telah bermula awal tahun ini, termasuk penajaan beberapa acara sepanjang tahun. Kerjasama ini bermula dengan Hackathon “Build with AI” di Constructor University pada Mei 2025, yang menghimpunkan 130 minda cemerlang. Ia kemudian diteruskan dengan “AI Accelerate Hack” yang dianjurkan di KU Leuven, Belgium pada Oktober lalu, serta Devfest yang diadakan baru-baru ini di pejabat Google di Brussels pada akhir bulan November.

Acara akan datang dalam kerjasama jangka panjang ini mungkin merangkumi hackathon bersama komuniti lain serta pertemuan khas. Perhimpunan ini berpotensi menampilkan sesi perkongsian daripada pakar industri dan bengkel interaktif bersama pemain utama pasaran. Dengan menyertai inisiatif ini, Bitget berhasrat untuk secara aktif membantu komuniti Web3 berkembang serta meraih manfaat daripada pelbagai kemungkinan yang dibawa oleh teknologi blockchain dalam kehidupan kita.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada jutaan token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya di satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam ekosistem terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibangunkan untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan sukan yang paling mendebarkan di dunia.

