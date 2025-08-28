ビットゲット (Bitget) ローンチプール (Launchpool)、ビットレイヤー (Bitlayer) (BTR) を270万超のトークン報酬とともに取扱開始

セーシェル・ヴィクトリア発, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲットは、イノベーションゾーン (Innovation Zone) でビットレイヤー (BTR) の取扱を開始し、スポット取引機能を追加したことを発表した。 BTR/USDTの入金は2025年8月27日04:00時 (UTC) 開始、スポット取引は2025年8月27日11:00時 (UTC) 開始、出金は2025年8月28日12:00時 (UTC) から可能となる。 スポット取引に加え、ビットゲットは独占的なローンチプール報酬キャンペーンを開始する。

ローンチプールキャンペーンは、合計2,756,000 BTRの報酬を提供する。 対象ユーザーは、2025年8月27日11:00時から2025年8月30日11:00時 (UTC) まで開催されるイベント期間中にBGBまたはBTRをロックすることで参加可能である。 BGBロックプールでは、ユーザーは5～50,000 BGBの範囲でロックすることができ、その上限はVIPティアによって決定される。これにより、2,466,000 BTRの一部を獲得するチャンスが得られる。 BTRプールでは、20～20,000 BTCをロックすることで、290,000 BTRの一部を獲得できる。

ビットレイヤーは、初のビットVM (BitVM) 導入のパイオニアである。 比類のないセキュリティと超高速スマートコントラクトエンジンを融合させることで、ビットコインDeFiの可能性を完全に解き放っている。

ビットコインのネイティブセキュリティアーキテクチャ上に構築されたビットレイヤーは、トラストを最小化したビットVMブリッジ、利回り付き資産YBTC、高スループットのビットコイン・ロールアップ (Rollup) を構築しており、ビットコインに真のユーティリティ、スピード、コンポーザビリティをもたらし、ビットコインエコシステムのための完全なDeFiインフラを確立している。

ビットゲットはサービスの拡充を継続し、暗号資産取引の主要プラットフォームとしての地位を確立している。 同取引所は、安全なCeDeFi (中央集権型金融と分散型金融の融合) エコシステム内でユーザーが暗号資産を活用できるようにする革新的なソリューションにより、高い評価を得ている。 ビットゲットは800種類以上の暗号資産ペアを取り揃えており、900以上の取引ペアへの拡充も予定している。これにより、ユーザーは ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム、ソラナ (Solana)、ベース (Base)、TONを含む多様なエコシステムへアクセスできるようになる。 ビットレイヤーをビットゲットのポートフォリオに追加したことは、ビットコインネイティブのDeFiイノベーションを採用し、安全なスマートコントラクト、高スループットのロールアップ、そしてビットコインネットワークに新たなスピード、ユーティリティ、コンポーザビリティをもたらすイールド付きアセットへのアクセスを可能にする、エコシステムの拡大に向けた重要な一歩となっている。

ビットレイヤーについて詳しくは、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の 利用規約を参照されたい。

