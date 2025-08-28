Bitget Launchpool, Bitlayer(BTR) 상장 기념하며 270만개 이상 토큰 보상 제공

빅토리아, 세이셸, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 Bitlayer (BTR)를 이노베이션 존(Innovation Zone) 에 상장하고 현물 거래에 추가한다고 발표했다. BTR/USDT 입금은 2025년 8월 27일 04:00(UTC)부터 가능하며, 현물 거래는 8월 27일 11:00(UTC)에 시작되고, 출금은 8월 28일 12:00(UTC)부터 가능하다. 또한 현물 거래 상장과 함께, Bitget은 독점 런치풀(Launchpool) 보상 캠페인도 진행할 예정이다.

런치풀 캠페인에서는 총 2,756,000 BTR이 보상으로 제공된다. 참여 자격을 갖춘 이용자는 이벤트 기간(2025년 8월 27일 11:00 ~ 8월 30일 11:00, UTC) 동안 BGB 또는 BTR을 락업하여 참여할 수 있다. BGB 락업 풀에서는 최소 5 BGB에서 최대 50,000 BGB까지 락업 가능하며, 최대 한도는 VIP 등급에 따라 결정되며, 이를 통해 총 2,466,000 BTR의 보상을 나눠 가질 기회를 얻게 된다. BTR 풀에서는 최소 20 BTR에서 최대 20,000 BTR까지 락업할 수 있으며, 참가자는 총 290,000 BTR의 보상 중 일부를 받을 수 있다.

Bitlayer는 최초의 BitVM 구현을 선도하고 있다. 탁월한 보안성과 초고속 스마트 컨트랙트 엔진을 결합해,Bitlayer는 비트코인 디파이(DeFi)의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 한다.

비트코인의 네이티브 보안 아키텍처 위에 구축된 Bitlayer는 신뢰 최소화(BitVM) 브리지, 수익형 자산(YBTC), 고처리량 비트코인 롤업(Bitcoin Rollup)을 개발하고 있으며, 이를 통해 비트코인에 실질적 활용성, 속도, 조합성을 더하고 완전한 디파이 인프라를 구축하고 있다.

Bitget은 지속적으로 상품을 확대하며 글로벌 선도 암호화폐 거래 플랫폼으로 자리매김하고 있다. Bitget은 안전한 CeDeFi 생태계 안에서 이용자가 암호화폐를 탐색할 수 있도록 돕는 혁신적 솔루션을 제공하며 명성을 쌓아왔다. 800개 이상의 암호화폐 거래쌍을 제공하고 있으며, 900개 이상으로 확대할 계획을 갖고 있다. 이를 통해 Bitget은 비트코인, 이더리움, 솔라나, 베이스(Base), TON 등 다양한 생태계와 이용자를 연결한다.

이번 Bitlayer 상장은 비트코인 네이티브 디파이 혁신을 포용하는 중요한 이정표로, 안전한 스마트 컨트랙트, 고처리량 롤업, 수익형 자산을 통해 비트코인 네트워크에 새로운 속도, 효용성, 조합성을 제공하며 Bitget 생태계 확장의 중요한 발걸음을 내디뎠다.

Bitlayer 에 대한 더 자세한 정보는 [여기]에서 확인할 수 있다.

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다.

