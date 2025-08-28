Bitget Launchpool 将上线 Bitlayer (BTR)，并提供超 270 万枚代币奖励

维多利亚，塞舌尔, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在创新专区上线 Bitlayer (BTR)，并开放现货交易。 BTR/USDT 入金将于 2025 年 8 月 27 日 04:00 (UTC) 开放，现货交易将于 2025 年 8 月 27 日 11:00 (UTC) 开放，提现将于 2025 年 8 月 28 日 12:00 (UTC) 开放。 除现货交易外，Bitget 还将推出专属 Launchpool 奖励活动。

Launchpool 活动将提供总计 2,756,000 枚 BTR 作为奖励。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB 或 BTR 代币参与，活动时间为 2025 年 8 月 27 日 11:00 至 2025 年 8 月 30 日 11:00 (UTC)。 在 BGB 锁定池中，用户可锁定 5 至 50,000 枚 BGB，最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定，并有机会瓜分 2,466,000 枚 BTR 代币。 在 BTR 池中，用户可锁定 20 至 20,000 枚 BTR，以瓜分总计 290,000 枚 BTR。

Bitlayer 正在率先实现首个 BitVM。 通过将无与伦比的安全性与闪电般快速的智能合约引擎相结合，Bitlayer 释放了比特币去中心化金融的全部潜力。

基于比特币原生安全架构，Bitlayer 正在构建信任最小化的 BitVM 跨链桥、生息资产 YBTC 以及高吞吐量比特币 Rollup——为比特币带来真正的实用性、速度与可组合性，并为比特币生态系统建立完整的去中心化金融基础设施。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。 该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。 目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币交易对，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。 Bitget 将 Bitlayer 纳入其产品矩阵，标志着其通过拥抱比特币原生去中心化金融创新，在拓展生态系统方面迈出重要一步。此举将解锁安全智能合约、高吞吐量 Rollup 及生息资产，为比特币网络带来全新速度、实用性和可组合性。

有关 Bitlayer 详情，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

本公告所附照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4bb578e6-6d26-43c7-88f5-d72daa2a2894