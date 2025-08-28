Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt.

(Selskabsmeddelelse 29/2025)
Følgende ændringer er gennemført i prospektet:
Administrationshonorar i andelsklasser, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, er med undtagelse af Fonde KL, Korte Obligationer A DKK og indeks afdelingerne blevet reduceret fra 0,16 / 0,13% til 0,12% pr. 1. september 2025.
Administrationshonorar i Kvalitetsaktier W DKK d er reduceret fra 0,11% til 0,10% pr. 1. september 2025.
Formidlingshonorar er reduceret fra 0,65% til 0,55% i andelsklasserne HøjrenteLande A DKK Akk og HøjrenteLande A DKK pr. 1. oktober 2025.
Redaktionelle ændringer.
Foreningens opdaterede prospekt og bilag kan findes på foreningens hjemmeside sydinvest.dk.
