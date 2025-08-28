Gabriel Holding A/S’ fortsættende forretning realiserer vækst i omsætning og primært resultat efter tre kvartaler

Gabriel Holding A/S’ fortsættende forretning realiserer efter tre kvartaler en omsætning på 390,1 mio. kr. svarende til en vækst på 7%. Det primære resultat (EBIT) forbedres fra 11,9 mio. kr. til 31,7 mio. kr. Den samlede forretning inklusive ophørte aktiviteter realiserer en omsætning på 696,1 mio. kr. (699,9 mio. kr.) og et primært resultat (EBIT) på 25,0 mio. kr. (19,1 mio. kr.)

Resumé (sammenligningstal i parentes):

Der er i årets første 9 måneder realiseret omsætnings- og resultatfremgang i alle enheder bortset fra i den mexicanske FurnMaster forretning, hvor den igangværende restrukturering resulterer i en forventet omsætningstilbagegang.

Det er ledelsens vurdering at den realiserede omsætningsudvikling, både i koncernens total og i særdeleshed i de fortsættende aktiviteter, ligger over markedets generelle tendenser og udtrykker Gabriels styrkede position på markedet.

Den samlede forretning realiserer efter 9 måneder: En omsætning på 696,1 mio. kr. (699,9 mio. kr.) svarende til en tilbagegang på 1%. Den igangværende restrukturering af den mexicanske FurnMaster forretning betyder, at der her er realiseret en forventet omsætningstilbagegang i årets første 3 kvartaler. Den samlede forretning har, når omsætningen i Mexico holdes ude, realiseret en samlet vækst i omsætningen på 5%. EBITDA blev 68,1 mio. kr. (57,7 mio. kr.), EBIT blev 25,0 mio. kr. (19,1 mio. kr.) og resultat før skat blev 18,9 mio. kr. (7,2 mio. kr.). I 3. kvartal blev omsætningen 219,3 mio. kr. (230,9 mio. kr.). EBITDA blev 23,3 mio. kr. (22,8 mio. kr.), EBIT blev 9,0 mio. kr. (8,6 mio. kr.) og resultat før skat blev 9,7 mio. kr. (6,0 mio. kr.). Pengestrømmen fra periodens drift er positiv med 85,5 mio. kr. mod 29,1 mio. kr. i samme periode sidste år.



Koncernens møbelproducerende aktiviteter, FurnMaster, er fortsat under salg og rapporteres som ophørte aktiviteter.

Den fortsættende forretning realiserer efter 9 måneder: En omsætning på 390,1 mio. kr. (363,3 mio. kr.). svarende til en vækst på 7%. EBITDA blev 61,7 mio. kr. (38,8 mio. kr.), det primære resultat (EBIT) blev 31,7 mio. kr. (11,9 mio. kr.) og resultat før skat blev 23,1 mio. kr. (1,9 mio. kr.). I 3. kvartal steg omsætningen 5% til 128,6 mio. kr. (122,4 mio. kr.). EBITDA blev 20,7 mio. kr. (16,8 mio. kr.), EBIT blev 10,9 mio. kr. (7,5 mio. kr.) og resultat før skat blev 4,6 mio. kr. (5,9 mio. kr.).

Den eksterne ekspertundersøgelse, der blev igangsat som følge af uregelmæssighederne i Mexico, er afsluttet, og konklusionen findes i et separat afsnit nedenfor.

Forventninger til hele året 2024/25

Ledelsen opjusterede forventningerne til koncernens aktiviteter efter 8 måneder af regnskabsåret og igen den 14. august 2025, som følge af, at de realiserede resultater for de første 10 måneder af regnskabsåret for de fortsættende aktiviteter var realiseret bedre end forventet.

Hidtil forventede ledelsen for regnskabsåret 2024/25 (for de fortsættende aktiviteter) en omsætning i niveauet 495–520 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 25–35 mio. kr. mod 19,7 mio. kr. i regnskabsåret 2023/24.

Efter ti måneder forventes der en omsætning for regnskabsåret 2024/25 i niveauet 510–520 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 35-40 mio. kr. (19,7 mio. kr. i 2023/24).

Det er ledelsens forventning, at de udfordrende markedsvilkår, som har påvirket møbelbranchen, vil fortsætte som følge af fortsatte geopolitiske risici samt usikre forventninger til told, inflation, valutaforhold og renteudvikling.

Den fortsættende forretning har imidlertid fortsat realiseret vækst i omsætning og resultat, og det er ledelsens forventning, at denne udvikling fortsætter.

Disse forventninger er dog fortsat behæftet med usikkerhed som følge af de ovennævnte markedsmæssige risici.

Vedhæftet fil