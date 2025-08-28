Dangbei präsentiert auf der IFA 2025 wegweisende Unterhaltungslösungen für Smarthomes

BERLIN, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im Bereich Smarthome-Entertainment, freut sich, seine Teilnahme an der IFA 2025 bekannt zu geben, die vom 5. bis 9. September auf der Messe Berlin stattfindet. Dangbei wird seine neueste Produktreihe von Premium-Projektoren und den Dangbei Fish Tank 1 Ultra vorstellen und lädt Besucherinnen und Besucher ein, am Stand H21-127 die Zukunft des immersiven Erlebens und des intelligenten Wohnens zu entdecken.

Starprodukte auf der IFA 2025

Dangbei S7 Ultra Max | Die Krönung des Großbild-Entertainments

Erleben Sie mit diesem Laserprojektor mit 48 RGB-Laser-Geräten, 6200 ISO-Lumen und Dolby Vision/HDR10+ eine Brillanz in Kinoqualität für unvergleichliche Bilder.

Dangbei Fish Tank 1 Ultra | Wo KI auf aquatische Eleganz trifft

Ein einzigartiges intelligentes Aquarium mit KI-gesteuerter Fütterung, Echtzeit-Wasserüberwachung und Beleuchtung in Studioqualität für ein autarkes Ökosystem.

Dangbei MP1 Max | 4K-Flaggschiff-Projektor des Jahres 2025

Ein 4K-Hybrid-Heimprojektor mit Google TV und Netflix-Lizenz, der lebendige Farben und nahtloses Streaming bietet.

Dangbei DBOX02 Pro | 4K-Laserprojektor des Jahres 2025

Lasergesteuerte Präzision trifft auf Kinoqualität – entwickelt für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten.

Dangbei Freedo | Tragbarer Projektor mit integriertem Akku

Der erste ultraportable Projektor der Marke mit Google TV, integriertem Akku und Gimbal-Ständer für Unterhaltung unterwegs.

Dangbei N2 mini | Erschwinglich

Ein kompakter Projektor mit Netflix-Lizenz und Deckenprojektionsfunktion, der jeden Raum in ein persönliches Kino verwandelt.

Event Highlights

Praktische Vorführungen: Testen Sie die preisgekrönten Projektoren und das intelligente Aquarium von Dangbei.

Exklusive Präsentation: Seien Sie unter den Ersten, die die Konzeptprodukte von Dangbei für den globalen Markt im Jahr 2025 erleben.

Expertenvorträge: Erfahren Sie von Dangbei mehr über die Zukunft des Home-Entertainments.

Lance Zhang, Global Sales Director bei Dangbei:

„Die IFA 2025 ist die perfekte Plattform, um zu zeigen, wie Dangbei modernste Technologie mit dem Alltag verbindet. Von unserem Flaggschiff, dem Projektor S7 Ultra Max, bis hin zum Smart Fish Tank 1 Ultra definieren wir die Möglichkeiten des Home-Entertainments und darüber hinaus neu. Wir laden alle ein, uns am Stand H21-127 zu besuchen, um den Unterschied zu sehen und zu erleben.“

Besuchen Sie Dangbei auf der IFA 2025

Datum: 5. bis 9. September 2025

Ort: Messe Berlin, Stand H21-127

Über Dangbei

Dangbei ist ein Premium-Anbieter von intelligenten Unterhaltungslösungen, der sich auf Projektoren und andere innovative Produkte spezialisiert hat. Mit über 200 Millionen Nutzern weltweit bietet Dangbei beeindruckende Grafik und immersiven Sound und verwandelt Räume in lebendige Unterhaltungs-, Arbeits- und Lebenszentren.

Dangbei ist führend im Bereich Software für große Bildschirme und bietet eine umfangreiche App- und Inhaltsbibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.dangbei.com/.

Pressekontakt:

Dangbei PR-Team

E-Mail: pr@dangbei.com

Website: https://de.dangbei.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f7bd809-b66e-44e2-8f70-fd84f0bdea96

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e0b2ba4-3dbc-4bc2-be73-99c658351f9d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d75c848-8ca1-4793-8da6-9e307a005f45