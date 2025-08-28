Dangbei presentará lo último en entretenimiento doméstico inteligente en la IFA 2025

BERLÍN, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, empresa líder en innovación en entretenimiento doméstico inteligente, se complace en anunciar su participación en la IFA 2025, que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre en Messe Berlin. Dangbei presentará su última gama de proyectores premium y el Dangbei Fish Tank 1 Ultra, invitando a los asistentes a conocer el futuro de la visualización inmersiva y la vida inteligente en el estand H21-127.

Productos estrella en exposición en la IFA 2025

Dangbei S7 Ultra Max | El culmen del entretenimiento en pantalla grande

Disfrute de un brillo cinematográfico con este proyector láser, que cuenta con 48 unidades láser RGB, 6200 lúmenes ISO y Dolby Vision/HDR10+ para ofrecer unas imágenes inigualables.

Dangbei Fish Tank 1 Ultra | Donde la IA se une a la elegancia acuática

El primer acuario inteligente de su clase con IA, monitorización del agua en tiempo real e iluminación de calidad profesional para un ecosistema autosuficiente.

Dangbei MP1 Max | Proyector insignia 4K de 2025

Un proyector doméstico híbrido 4K con Google TV y Netflix con licencia, que ofrece colores vibrantes y una transmisión fluida.

Dangbei DBOX02 Pro | Proyector láser 4K de 2025

La precisión del láser se une al rendimiento cinematográfico, diseñado para los entusiastas del cine en casa más exigentes.

Dangbei Freedo | Proyector portátil con batería incorporada

El primer proyector ultraportátil de la marca con Google TV, batería incorporada y soporte cardán para disfrutar del entretenimiento en cualquier lugar.

Dangbei N2 mini | Asequible

Un proyector compacto con licencia de Netflix y capacidad de proyección en el techo, perfecto para transformar cualquier espacio en un cine personal.

Lo más destacado del evento

Demostraciones prácticas: pruebe los galardonados proyectores y el acuario inteligente de Dangbei.

Exposición exclusiva: sea uno de los primeros en conocer los productos conceptuales de Dangbei para 2025 destinados al mercado global.

Charlas de expertos: descubra el futuro del entretenimiento doméstico de la mano de Dangbei.

Cita de Lance Zhang, director de ventas globales de Dangbei:

«La IFA 2025 es la plataforma perfecta para demostrar cómo Dangbei fusiona la tecnología de vanguardia con la vida cotidiana. Desde nuestro proyector insignia S7 Ultra Max hasta el acuario inteligente Smart Fish Tank 1 Ultra, estamos redefiniendo lo que es posible en el entretenimiento doméstico y más allá. Invitamos a todos a visitarnos en el estand H21-127 para ver y vivir la diferencia».

Visite Dangbei en la IFA 2025

Fecha: 5-9 de septiembre de 2025

Lugar: Messe Berlin, estand H21-127

Acerca de Dangbei

Dangbei es un proveedor de entretenimiento inteligente de primer nivel, especializado en proyectores y otros productos innovadores. Dangbei, que se ha ganado ya la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, ofrece imágenes impresionantes y un sonido envolvente, transformando cualquier espacio en un brillante centro de entretenimiento, de trabajo o espacio de vida.

Dangbei lidera el desarrollo de software para pantallas grandes, ofreciendo una extensa biblioteca de aplicaciones y contenidos que abarca entretenimiento, salud, educación y productividad. Obtenga más información en: us.dangbei.com.

Contacto de prensa:

Equipo de RR. PP. de Dangbei

Correo electrónico: pr@dangbei.com

Sitio web: us.dangbei.com

Las fotos que acompañan a este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f7bd809-b66e-44e2-8f70-fd84f0bdea96

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e0b2ba4-3dbc-4bc2-be73-99c658351f9d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d75c848-8ca1-4793-8da6-9e307a005f45