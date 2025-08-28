IFA 2025 : Dangbei présente ses solutions de divertissement innovantes pour la maison

BERLIN, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, le leader de l’innovation dans le domaine du divertissement intelligent pour la maison, est ravi d’annoncer sa participation à l’IFA 2025, qui se tiendra du 5 au 9 septembre au parc des expositions de Berlin (Messe Berlin). L’entreprise y dévoilera sa nouvelle gamme de projecteurs haut de gamme ainsi que le Dangbei Fish Tank 1 Ultra, invitant les participants à explorer l’avenir de l’immersion et de la vie intelligente sur le stand H21-127.

Produits phares exposés à l’IFA 2025

Dangbei S7 Ultra Max | Le summum du divertissement sur grand écran

Découvrez une expérience cinématographique exceptionnelle avec ce projecteur laser offrant 48 unités laser RVB, 6 200 lumens ISO et des technologies Dolby Vision/HDR10+ pour une qualité d’image incomparable.

Dangbei Fish Tank 1 Ultra | Quand l’IA rencontre l’élégance de l’eau

Un aquarium intelligent unique en son genre, alimenté par l’IA et doté d’un contrôle de l’eau en temps réel et d’un éclairage de qualité studio pour offrir un écosystème autonome.

Dangbei MP1 Max | Projecteur 4K phare 2025

Ce projecteur domestique hybride 4K avec Google TV et Netflix sous licence offre des couleurs éclatantes et une diffusion fluide.

Dangbei DBOX02 Pro | Projecteur laser 4K 2025

La précision laser alliée à la performance cinématographique pour les amateurs de home cinéma les plus exigeants.

Dangbei Freedo | Projecteur portable à batterie intégrée

Le premier projecteur ultra-portable de la marque, équipé de Google TV, d’une batterie intégrée et d’un support à cardan pour un divertissement nomade.

Dangbei N2 mini | Abordable

Un projecteur compact sous licence Netflix avec fonction de projection au plafond, idéal pour transformer n’importe quel espace en cinéma personnel.

Temps forts du salon

Démonstrations pratiques : testez les projecteurs primés et l’aquarium intelligent de Dangbei.

Vitrine exclusive : découvrez en avant-première les produits conceptuels Dangbei 2025 destinés aux consommateurs du monde entier.

Discussions d’experts : découvrez l’avenir du divertissement à domicile avec Dangbei.

Lance Zhang, directeur des ventes mondiales chez Dangbei, explique :

« L’IFA 2025 est l’occasion idéale de montrer comment Dangbei intègre la technologie de pointe dans la vie quotidienne. De notre projecteur phare, le S7 Ultra Max, à notre Smart Fish Tank 1 Ultra, nous redéfinissons les possibilités du divertissement à domicile. Nous vous invitons à nous rendre visite sur le stand H21-127 pour découvrir et tester ce qui fait notre particularité. »

Rendez visite à Dangbei à l’IFA 2025

Date : du 5 au 9 septembre 2025

Lieu : parc des expositions de Berlin (Messe Berlin), stand H21-127

À propos de Dangbei

Dangbei est un fournisseur haut de gamme de solutions de divertissement intelligent, spécialisé dans les vidéoprojecteurs et autres produits innovants. Plus de 200 millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance à Dangbei pour ses visuels spectaculaires et son expérience sonore immersive, métamorphosant chaque espace en un lieu de divertissement, de travail et de vie dynamique.

Dangbei s’impose aussi comme un leader du développement logiciel pour grands écrans, avec une large bibliothèque d’applications dans les domaines du divertissement, de la santé, de l’éducation et de la productivité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur us.dangbei.com.

