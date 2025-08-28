Dangbei presenterà soluzioni di intrattenimento domestico intelligente all’avanguardia a IFA 2025

BERLINO, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, azienda leader nell’innovazione per l’intrattenimento domestico intelligente, è lieta di annunciare la sua partecipazione a IFA 2025, che si terrà dal 5 al 9 settembre presso Messe Berlin. Dangbei presenterà la sua ultima gamma di proiettori premium e il Dangbei Fish Tank 1 Ultra, invitando i visitatori a esplorare il futuro della visione immersiva e dello smart living presso lo stand H21-127.

Prodotti di punta in mostra a IFA 2025

Dangbei S7 Ultra Max | Il massimo dell’intrattenimento su grande schermo

Scopri la brillantezza cinematografica con questo proiettore laser, dotato di 48 unità laser RGB, 6.200 lumen ISO e Dolby Vision/HDR10+ per immagini senza precedenti.

Dangbei Fish Tank 1 Ultra | Dove l’intelligenza artificiale incontra l’eleganza dell’acqua

Un acquario smart unico nel suo genere con alimentazione basata sull’intelligenza artificiale, monitoraggio dell’acqua in tempo reale e illuminazione di livello professionale per un ecosistema autosufficiente.

Dangbei MP1 Max | Proiettore di punta 4K 2025

Un proiettore domestico ibrido 4K con Google TV e licenza Netflix, che offre colori brillanti e streaming senza interruzioni.

Dangbei DBOX02 Pro | Proiettore laser 4K 2025

La precisione laser incontra le prestazioni cinematografiche, progettato per gli appassionati di home theater più esigenti.

Dangbei Freedo | Proiettore portatile con batteria integrata

Il primo proiettore ultra-portatile del marchio con Google TV, batteria integrata e supporto per gimbal per l’intrattenimento in movimento.

Dangbei N2 mini | Conveniente

Un proiettore compatto con licenza Netflix e funzionalità di proiezione a soffitto, perfetto per trasformare qualsiasi spazio in un cinema privato.

Momenti salienti dell’evento

Demo pratiche: prova i proiettori pluripremiati e l’acquario smart di Dangbei.

Vetrina esclusiva: sii tra i primi a vedere i prodotti concept di Dangbei per il 2025 destinati ai consumatori globali.

Interventi degli esperti: scopri il futuro dell’home entertainment di Dangbei.

Citazione di Lance Zhang, Direttore Vendite Globali di Dangbei:

“IFA 2025 è la piattaforma perfetta per mostrare come Dangbei unisce la tecnologia all’avanguardia alla vita di tutti i giorni. Dal nostro proiettore di punta S7 Ultra Max allo Smart Fish Tank 1 Ultra, stiamo ridefinendo le possibilità dell’home entertainment e non solo. Invitiamo tutti a farci visita presso lo stand H21-127 per vedere e sperimentare la differenza”.

Visita Dangbei all’IFA 2025

Data: 5-9 settembre 2025

Luogo: Messe Berlin, stand H21-127

Informazioni su Dangbei

Dangbei è un fornitore di intrattenimento intelligente di alta gamma specializzato in proiettori e altri prodotti innovativi. Con oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, Dangbei offre immagini straordinarie e un suono coinvolgente, trasformando gli spazi in vivaci centri di intrattenimento, lavoro e vita.

Dangbei è leader nel settore dei software per schermi di grandi dimensioni e offre una vasta libreria di app e contenuti che spaziano dall’intrattenimento alla salute, dall’istruzione alla produttività. Per ulteriori informazioni, visitare il sito us.dangbei.com.

Contatti per la stampa:

Team PR Dangbei

E-mail: pr@dangbei.com

Sito web: us.dangbei.com

Foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all’indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f7bd809-b66e-44e2-8f70-fd84f0bdea96

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e0b2ba4-3dbc-4bc2-be73-99c658351f9d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d75c848-8ca1-4793-8da6-9e307a005f45