Dangbei presenteert baanbrekende smart home-entertainmentproducten op IFA 2025

BERLIJN, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, een toonaangevende innovator op het gebied van slimme home-entertainmentproducten, kondigt met trots zijn deelname aan IFA 2025 aan, dat van 5 t/m 9 september in de Messe Berlin wordt gehouden. Dangbei presenteert zijn nieuwste assortiment premium projectoren en de Dangbei Fish Tank 1 Ultra en nodigt bezoekers uit om op stand H21-127 de toekomst van immersive viewing en intelligent living te ontdekken.

Sterproducten te zien op IFA 2025

Dangbei S7 Ultra Max | Het toppunt van big-screen entertainment

Ervaar bioscoopkwaliteit met deze laserprojector, met 48 RGB-lasereenheden, 6200 ISO-lumen en Dolby Vision/HDR10+ voor ongeëvenaarde beelden.

Dangbei Fish Tank 1 Ultra | Waar kunstmatige intelligentie en aquatische elegantie samenkomen

Een uniek slim aquarium met kunstmatige intelligentie voor het voeren, realtime watermonitoring en studioverlichting voor een zelfvoorzienend ecosysteem.

Dangbei MP1 Max | 4K flagship-projector van 2025

Een 4K hybride lichtprojector voor thuis met Google TV en Netflix-licentie, die levendige kleuren en naadloze streaming levert.

Dangbei DBOX02 Pro | 4K-laserprojector van 2025

Lasergestuurde precisie gecombineerd met bioscoopprestaties, ontworpen voor veeleisende thuisbioscoopliefhebbers.

Dangbei Freedo | Draagbare projector met ingebouwde batterij

De eerste ultra-draagbare projector van het merk met Google TV, ingebouwde batterij en cardanische standaard voor entertainment onderweg.

Dangbei N2 mini | Betaalbaar

Een compacte projector met Netflix-licentie en plafondprojectiefunctie, perfect om elke ruimte om te toveren tot een persoonlijke bioscoop.

Hoogtepunten van het evenement

Praktische demonstraties: test de bekroonde projectoren en het slimme aquarium van Dangbei.

Exclusieve showcase: ontdek als een van de eersten Dangbei’s conceptproducten voor 2025 voor consumenten over de hele wereld.

Expert Talks: ontdek de toekomst van home entertainment van Dangbei.

Citaat van Lance Zhang, Global Sales Director bij Dangbei:

“IFA 2025 is het perfecte platform om te laten zien hoe Dangbei geavanceerde technologie combineert met het dagelijks leven. Van onze flagship-projector, de S7 Ultra Max, tot de Smart Fish Tank 1 Ultra: we herdefiniëren wat mogelijk is op het gebied van home entertainment en meer. We nodigen iedereen uit om ons te bezoeken op stand H21-127 om het verschil te zien en te ervaren.”

Bezoek Dangbei op IFA 2025

Datum: 5 t/m 9 september 2025

Locatie: Messe Berlin, stand H21-127

Over Dangbei

Dangbei is een premium leverancier van slim entertainment, gespecialiseerd in projectoren en andere innovatieve producten. Wereldwijd vertrouwen meer dan 200 miljoen gebruikers op Dangbei voor verbluffende visuals en meeslepend geluid die ruimtes veranderen in levendige entertainment-, werk- en privésettings.

Dangbei is marktleider in software voor grote schermen en levert een enorme app- en contentbibliotheek voor entertainment, gezondheid, onderwijs en productiviteit. Meer informatie op us.dangbei.com.

Contactgegevens voor de pers:

PR-team van Dangbei

E-mail: pr@dangbei.com

Website: us.dangbei.com

De foto's die bij deze aankondiging horen, zijn beschikbaar op

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f7bd809-b66e-44e2-8f70-fd84f0bdea96

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e0b2ba4-3dbc-4bc2-be73-99c658351f9d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d75c848-8ca1-4793-8da6-9e307a005f45