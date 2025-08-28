Bitget lleva el mercado de criptomonedas a Bali, a la Coinfest Asia 2025

BALI, Indonesia, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder de bolsa de criptomonedas y Web3, concluyó con éxito su participación en la Coinfest Asia 2025, que se celebró en Nuanu Creative City, Bali, del 21 al 22 de agosto. Como uno de los eventos más esperados del calendario asiático de criptomonedas, Coinfest Asia reunió a innovadores, creadores y amantes de las criptomonedas, y Bitget hizo notar su presencia con una serie de actividades atractivas que pusieron de manifiesto su espíritu comunitario, la innovación de sus productos y sus alianzas a nivel mundial.

Los festejos comenzaron el 20 de agosto con un divertido torneo de pádel en Paradise Padel Bali, que reunió a socios y amigos antes del programa principal de la Coinfest. El 22 de agosto, Bitget y Bitget Wallet coorganizaron el evento paralelo oficial de Indonesia, “Chill & Bull”, que incluyó sesiones de participación de productos a cargo de gerentes VIP, una presentación del asistente de operaciones GetAgent, impulsado por inteligencia artificial y opiniones del equipo de Bitget Wallet sobre su reciente renovación de imagen, “Crypto for Everyone” (Criptomonedas para todos).

Bitget y Bitget Wallet presentaron una línea exclusiva de productos de marca creada específicamente para los asistentes a la Coinfest, que combina la imagen de marca característica de las empresas con el espíritu del evento de Bali. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de ver la moto con la marca Bitget, que destaca la colaboración mundial de la empresa con MotoGP y refuerza su presencia en la confluencia del deporte, la cultura y las criptomonedas.

Bitget x MotoGP Bike

El evento paralelo “Chill & Bull” también contó con una breve mesa redonda titulada Crypto Market Pulse: Regional Strategies & Global Outlook in a Shifting Landscape (La situación del mercado de criptomonedas: estrategias regionales y perspectivas globales en un panorama cambiante). Los ponentes compartieron sus opiniones personales sobre la dinámica cambiante del mercado, respondieron a las preguntas del público y propiciaron conversaciones abiertas sobre las oportunidades futuras en el sector de las criptomonedas y la Web3.

El equipo Bitget en el evento Chill & Bull Participación VIP de Bitget





Participación VIP de Bitget Ponentes de SEA relajados

La activa participación de Bitget en la Coinfest Asia refleja su continua inversión en participación, educación y conexión cultural de la comunidad, lo que garantiza que su ecosistema se extienda mucho más allá de las operaciones, a experiencias del mundo real que influyan tanto en el público institucional como en el minorista.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

