Bitget Membawa Semangat Bull ke Bali di Coinfest Asia 2025

BALI, Indonesia, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah berjaya menamatkan penyertaannya di Coinfest Asia 2025 yang berlangsung di Nuanu Creative City, Bali, dari 21 hingga 22 Ogos. Coinfest Asia, salah satu acara paling dinanti-nantikan dalam kalendar kripto Asia, telah menghimpunkan inovator, pembangun dan peminat industri dari seluruh rantau. Bitget menyerlahkan melalui pelbagai aktiviti menarik yang menonjolkan semangat komuniti, inovasi produk serta kerjasama bertaraf global.

Sambutan bermula pada 20 Ogos dengan kejohanan padel santai di Paradise Padel Bali, yang mengeratkan hubungan bersama rakan kongsi dan sahabat menjelang agenda utama Coinfest. Pada 22 Ogos, Bitget dan Bitget Wallet telah bersama-sama menganjurkan acara sampingan rasmi Indonesia bertajuk 'Chill & Bull', yang menampilkan sesi perkongsian produk oleh pengurus VIP, pengenalan kepada pembantu dagangan berkuasa AI Bitget iaitu GetAgent, serta cerapan daripada pasukan Bitget Wallet mengenai penjenamaan semula mereka, 'Crypto for Everyone'.

Bitget dan Bitget Wallet turut memperkenalkan barisan barangan eksklusif berjenama yang direka khusus untuk para peserta Coinfest, menggabungkan identiti jenama syarikat dengan semangat acara Bali. Para hadirin juga berpeluang menyaksikan motosikal berjenama Bitget, yang menyerlahkan kerjasama global syarikat bersama MotoGP dan mengukuhkan kehadirannya di persimpangan antara sukan, budaya dan kripto.

Motosikal Bitget x MotoGP

Acara sampingan 'Chill & Bull' turut menampilkan sesi perbincangan panel mini bertajuk Crypto Market Pulse: Regional Strategies & Global Outlook in a Shifting Landscape (Strategi Serantau & Tinjauan Global dalam Landskap yang Berubah). Ahli panel berkongsi pandangan peribadi mereka tentang perubahan dinamik pasaran, menjawab soalan daripada para hadirin dan mencetuskan perbincangan terbuka mengenai peluang masa depan dalam dunia kripto dan Web3.

Pasukan Bitget di Chill & Bull Sesi Perkongsian VIP Bitget





Sesi Perkongsian VIP Bitget Panel Santai-SEA

Penglibatan aktif Bitget di Coinfest Asia mencerminkan komitmen berterusannya dalam memperkukuh hubungan komuniti, pendidikan dan kesalinghubungan budaya, sekali gus memastikan ekosistemnya melangkaui perdagangan dan menawarkan pengalaman nyata yang relevan kepada audiens institusi mahupun pengguna runcit.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka bersedia tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

