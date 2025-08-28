Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
PÖRSSITIEDOTE 28.8.2025
SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF:N PUOLIVUOTISKATSAUS JULKAISTU
Seligson & Co OMX 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n puolivuotiskatsaus 30.6.2025 on julkaistu. Katsaus löytyy liitteenä sekä
internet-osoitteesta www.seligson.fi/sco/suomi/rahastot/omx-helsinki-25-vuosikertomukset-ja-katsaukset.
Lisätietoja:
Mari Rautanen
email: mari.rautanen@seligson.fi
Puh. +358 (0)9 68178 224
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Aleksi Härmä
toimitusjohtaja
email: aleksi.harma@seligson.fi
puh. 09 6817 8235
Liite