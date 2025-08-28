Halvårsrapport 2025

Resultaterne er realiseret som budgetteret og svarer til bankens forventning og er påvirket af det generelt faldende renteniveau og planlagte omkostninger til yderligere vækst
- Overskud før skat udgør 35,6 mio. kr. mod 49,0 mio. kr. i samme periode året før
- Overskud efter skat udgør 32,8 mio. kr. mod 36,7 mio. kr. i samme periode året før
- Egenkapitalen før skat forrentes med 10,2 % p.a.
- Basisdriften udgør 33,6 mio. kr. mod 46,3 mio. kr. i samme periode året før
- Positive kursreguleringer på 10,5 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. i samme periode året før
- Halvårets nedskrivninger udgør en omkostning på 8,5 mio. kr., heri indgår tilbageførsel af 2,0 mio. kr. af det ledelsesmæssige skøn.
- Bankens samlede nedskrivninger og hensættelser udgør 105,6 mio. kr. inklusive ledelsesmæssigt skøn på 20,1 mio. kr.
Balance og Forretningsomfang er stigende og påvirket af høj aktivitet og kundetilgang
- Udlån udgør 1.643 mio. kr. og er øget 107,3 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 7,0 %.
- Indlån udgør 4.272 mio. kr. og er forøget 412,2 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 10,7 %.
- Garantier udgør 644 mio. kr. og er forøget 72,6 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 12,7 %.
- Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 8.102 mio. kr. og er netto forøget med 189 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 2,4 %.
Likviditet og Kapital danner et solidt fundament
- Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 492,5 %
- Kapitalprocent på 25,5 % (uden indregning af periodens resultat). Med indregning af periodens resultat udgør kapitalprocenten 27,1 %.
- Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 180 mio. kr. svarende til 8,3 %-point samt overdækning af NEP-kravet med 5,2 %.
- Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten
