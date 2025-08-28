Halvårsrapport 2025

Resultaterne er realiseret som budgetteret og svarer til bankens forventning og er påvirket af det generelt faldende renteniveau og planlagte omkostninger til yderligere vækst

Overskud før skat udgør 35,6 mio. kr. mod 49,0 mio. kr. i samme periode året før

Overskud efter skat udgør 32,8 mio. kr. mod 36,7 mio. kr. i samme periode året før

Egenkapitalen før skat forrentes med 10,2 % p.a.

Basisdriften udgør 33,6 mio. kr. mod 46,3 mio. kr. i samme periode året før

Positive kursreguleringer på 10,5 mio. kr . mod 2,7 mio. kr . i samme periode året før

Halvårets nedskrivninger udgør en omkostning på 8,5 mio. kr. , heri indgår tilbageførsel af 2,0 mio. kr. af det ledelsesmæssige skøn .

Bankens samlede nedskrivninger og hensættelser udgør 105,6 mio. kr. inklusive ledelsesmæssigt skøn på 20,1 mio. kr.

Balance og Forretningsomfang er stigende og påvirket af høj aktivitet og kundetilgang

Udlån udgør 1.643 mio. kr. og er øget 107,3 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 7,0 % .

Indlån udgør 4.272 mio. kr. og er forøget 412,2 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 10,7 % .

Garantier udgør 644 mio. kr. og er forøget 72,6 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 12,7 % .

Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 8.102 mio. kr. og er netto forøget med 189 mio. kr. siden samme tidspunkt sidste år svarende til en vækst på 2,4 %.

Likviditet og Kapital danner et solidt fundament

Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 492,5 %

Kapitalprocent på 25,5 % (uden indregning af periodens resultat). Med indregning af periodens resultat udgør kapitalprocenten 27,1 % .

Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 180 mio. kr. svarende til 8,3 % -point samt overdækning af NEP-kravet med 5,2 %.

Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten

