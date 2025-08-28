Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et ajourført prospekt for HP Invest afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet er ajourført som følge af, at afdeling HP Invest Lange Danske Realkreditobligationer er blevet lanceret og har første handelsdag dags dato.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest

