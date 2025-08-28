Abcourt nomme un nouvel administrateur et octroi des options d’achat d’actions

ROUYN-NORANDA, Québec, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’accueillir M. Chad Williams comme nouvel administrateur. Un poste d’administrateur était vacant suite au départ de Lise Kistabish en juin dernier.

Chad Williams possède une vaste expérience dans les marchés financiers et la gestion d'entreprise. Il est le fondateur et président de Red Cloud Mining Capital Inc, Honey Badger Silver, Mines D'Or Orbec et Sharechest. Il a été l'un des fondateurs d'Agilith Capital Inc. et de Westwind Capital Inc., ainsi que l'ancien PDG de Victoria Gold Corp. (qu'il a quitté en 2011) et l'ancien directeur des services bancaires d'investissement minier chez Blackmont Capital Inc. Il siège également au conseil d'administration de NewFound Gold Corp. Avant d'occuper ces postes, M. Williams était un analyste minier à la Banque TD et dans d'autres sociétés de courtage canadiennes à Toronto. M. Williams est membre de l'Association des ingénieurs professionnels de l'Ontario et titulaire d'un baccalauréat en génie et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.

Le conseil d’administration de la Société a également attribué un nombre total de 21 600 000 options d’achat d’actions en faveur de ses administrateurs et dirigeants, d’employés et de consultants, dont 13 750 000 options aux administrateurs et membres de la haute direction, 6 900 000 à des dirigeants, employés et consultants et 950 000 à des personnes offrant des services de relations avec les investisseurs. Les options sont valides pour une période de 5 ans, au prix d’exercice de 0,07 $ l’action. Le conseil d’administration a également approuvé une modification du régime d’options d’achat d’actions de la Société afin d’augmenter à 60 000 000 le nombre maximal d’actions pouvant être émises sur exercice d’options aux termes de ce régime (représentant environ 6% des actions émises et en circulation de la Société), sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités d’exploration et de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

