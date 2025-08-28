2025. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2025 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2024. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,09 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 31 920 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2024. aasta neljandas kvartalis müüdi 0,70 hektariline kinnistu hinnaga 300 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2025 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2025. aasta esimese poolaasta puhaskahjum -53 993 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,01200 eurot.

Seisuga 30.06.2025 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 817 094 eurot. Ühingu omakapital oli 1 800 781 eurot, mis moodustas 99,102% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 30.06.2025 31.12.2024 Raha ja raha ekvivalendid 254 862 370 856 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 568 31 586 Varud 1 526 664 1 471 238 Käibevara kokku 1 817 094 1 873 680 AKTIVA KOKKU 1 817 094 1 873 680 Võlad tarnijatele ja muud võlad 16 313 18 906 Lühiajalised kohustused kokku 16 313 18 906 Kohustused kokku 16 313 18 906 Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 449 906 449 906 Ülekurss 226 056 226 056 Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542 Jaotamata kasum 837 277 891 270 Omakapital kokku 1 800 781 1 854 774 PASSIVA KOKKU 1 817 094 1 873 680





Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2025 6 kuud 2024 6 kuud Üldhalduskulud -59 453 -19 699 Muud äritulud 0 5 000 Ärikahjum -59 453 -14 699 Finantstulud 5 460 1 559 ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM -53 993 -13 140 ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU -53 993 -13 140

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

Manus