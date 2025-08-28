2025. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2025 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2024. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,09 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 31 920 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2024. aasta neljandas kvartalis müüdi 0,70 hektariline kinnistu hinnaga 300 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2025 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2025. aasta esimese poolaasta puhaskahjum -53 993 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,01200 eurot.

Seisuga 30.06.2025 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 817 094 eurot. Ühingu omakapital oli 1 800 781 eurot, mis moodustas 99,102% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.06.202531.12.2024
Raha ja raha ekvivalendid254 862370 856
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded35 56831 586
Varud1 526 6641 471 238
Käibevara kokku1 817 0941 873 680
AKTIVA KOKKU1 817 0941 873 680
Võlad tarnijatele ja muud võlad16 31318 906
Lühiajalised kohustused kokku16 31318 906
Kohustused kokku16 31318 906
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 906449 906
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum837 277891 270
Omakapital kokku1 800 7811 854 774
PASSIVA KOKKU1 817 0941 873 680


Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2025 6 kuud2024 6 kuud
Üldhalduskulud-59 453-19 699
Muud äritulud05 000
Ärikahjum-59 453-14 699
Finantstulud5 4601 559
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM-53 993-13 140
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU-53 993-13 140

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

