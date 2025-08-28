Plus de contenu, plus d’économies : Rogers Xfinity regroupe Netflix, Disney+ et Apple TV+ dans un seul et unique forfait

La nouvelle offre groupée Diverti+ propose des économies de plus de 30 % par mois



Ajoutez Sportsnet+ et économisez encore plus

TORONTO, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a lancé aujourd’hui Diverti+ Rogers Xfinity, un nouveau forfait qui regroupe trois des services de diffusion continue les plus populaires : Netflix, Disney+ et Apple TV+. Diverti+ regroupe divertissement primé, superproductions et productions originales incontournables provenant des principaux services de diffusion continue, le tout dans un seul forfait, parfaitement intégré à la plateforme de divertissement de classe mondiale de Rogers Xfinity. La clientèle peut ainsi passer moins de temps à chercher et plus de temps à se divertir, tout en profitant d’économies inégalées.

« Diverti+ Rogers Xfinity regroupe les meilleures applis de diffusion continue en un seul forfait afin d’offrir plus de valeur et une façon plus simple de se divertir, a déclaré Bret Leech, président, Services résidentiels, Rogers. Grâce à Diverti+, les clientes et clients peuvent accéder à une gamme incroyable de divertissements sur notre plateforme de classe mondiale à l’aide de notre télécommande vocale primée, le tout propulsé par le service Internet le plus fiable au pays. »

Diverti+ offre plus de 30 % d’économies par mois comparativement au prix d’un abonnement distinct à chaque service. Succès mondiaux, séries acclamées par la critique, sorties cinématographiques, films populaires : il y en a pour tous les goûts sur Diverti+ Rogers Xfinity. Il suffit de quelques étapes toutes simples pour transférer ses comptes actuels au nouveau forfait Diverti+ et ainsi conserver son historique de visionnement et profiter des économies.

Et pour accéder à encore plus de contenu et économiser davantage, la clientèle peut ajouter Sportsnet+ à son forfait Diverti+ Rogers Xfinity.

Diverti+ peut être jumelé à Internet Rogers Xfinity et à certains forfaits Télé. La clientèle peut aussi opter pour un terminal Rogers Xfinity et sa télécommande vocale primée. Le terminal Rogers Xfinity offre une expérience de visionnement entièrement intégrée qui permet de chercher du contenu dans l’ensemble des services de diffusion continue et de le regarder sans avoir à passer d’une appli à l’autre. De plus, l’abonnement à Divertissement Rogers Xfinity propose un nombre croissant de chaînes gratuites avec publicité comme Flay All Day, Home & Garden TV, True Crime et MotorTrend, accessibles avec l’appli Voir+ Rogers Xfinity.

La clientèle à la recherche du plus vaste choix de contenu1 peut opter pour le forfait Télé Rogers Xfinity Suprême avec Diverti+. Celui-ci regroupe plus de 150 chaînes, un nombre croissant de chaînes gratuites avec publicité, ainsi que Netflix, Disney+ et Apple TV+ pour une expérience de divertissement inégalée2, propulsée par le service Internet le plus fiable au pays3.

Le forfait Diverti+ Rogers Xfinity est actuellement offert à la clientèle de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Il sera offert partout au pays plus tard cette année. Rendez-vous à rogers.com pour en savoir plus.

