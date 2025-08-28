OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.8.2025 KLO 16.00, MUUTOKSET HALLITUS/JOHTO/TILINTARKASTUS



Sasu Sihvonen nimitetty Oma Säästöpankin riskienhallintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) on nimittänyt Sasu Sihvosen (KTM) riskienhallintajohtajaksi (Chief Risk Officer, CRO) ja OmaSp:n johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2025. Sihvosella on yli 25 vuoden kokemus maailmanlaajuisesta rahoituspalveluiden johtajuudesta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ennen siirtymistään OmaSp:hen Sihvonen toimi Senior Advisorina EY:ssä vuodesta 2024 alkaen. Tätä aiemmin hän työskenteli Nordea Fundsin palveluksessa riskienhallintajohtajana Helsingissä vuosina 2019–2024 sekä Nordea New Yorkissa vuosina 2017–2019. "Sasun merkittävä kansainvälinen kokemus vakuutti meidät. Sasu on suunnitellut ja toteuttanut laajoja riskikehyksiä, jotka sääntelyvelvoitteiden lisäksi tukevat kestävää kasvua ja liiketoiminnan muutosta. Olemme erittäin iloisia, että saamme Sasun kaltaisen kokeneen osaajan joukkoomme”, sanoo OmaSp:n toimitusjohtaja Karri Alameri. ”Monimutkaisten sääntelyvaatimusten integroiminen riskiprosesseiksi tehostaa päätöksentekoa, lisää läpinäkyvyyttä ja varmistaa liiketoiminnan tulevaisuuden. Odotan mielenkiinnolla uusia työtehtäviä ja yhteistyötä OmaSp:n kollegoiden kanssa”, kertoo Sasu Sihvonen. Nimitys on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta hyväksyy Sihvosen luotettavuutta ja sopivuutta koskevan selvityksen.

Oma Säästöpankki Oyj





Lisätietopyynnöt:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh +358 45 656 5250, karri.alameri@omasp.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi





OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa. OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.