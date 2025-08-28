Valour führt acht neue ETPs an der Spotlight-Börse ein, darunter Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA)

Valour führt acht neue ETPs an der Spotlight-Börse ein: Valour hat SEK-denominierte ETPs für Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA) eingeführt und damit seine nordische Produktpalette erweitert.

Valour hat SEK-denominierte ETPs für Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA) eingeführt und damit seine nordische Produktpalette erweitert. Breiteres Engagement in führenden digitalen Vermögenswerten: Die neuen Notierungen ermöglichen einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu L1-/L2-Blockchains, Infrastrukturen für reale Vermögenswerte, modularer Datenverfügbarkeit sowie zu stark nachgefragten Ökosystem-Token – und erfüllen damit die wachsende Anlegernachfrage nach diversifiziertem Engagement in digitalen Vermögenswerten.

Die neuen Notierungen ermöglichen einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu L1-/L2-Blockchains, Infrastrukturen für reale Vermögenswerte, modularer Datenverfügbarkeit sowie zu stark nachgefragten Ökosystem-Token – und erfüllen damit die wachsende Anlegernachfrage nach diversifiziertem Engagement in digitalen Vermögenswerten. Ausweitung der Präsenz in Europa: Mit mehr als 85 ETPs, die derzeit an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind, baut Valour seine Führungsposition und Produktpalette für Anleger weiter aus.



TORONTO, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen” oder „DeFi Technologies”) ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schlägt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour”), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs”), acht neue SEK-denominierte ETPs an der schwedischen Spotlight-Börse eingeführt haben:

Valour Shiba Inu (SHIB) SEK ETP – ISIN: CH1108681524

– ISIN: Valour Pi (PI) SEK ETP – ISIN: CH1108681540

– ISIN: Valour Ondo (ONDO) SEK ETP – ISIN: CH1108681557

– ISIN: Valour Cronos (CRO) SEK ETP – ISIN: CH1108681565

– ISIN: Valour Mantle (MNT) SEK ETP – ISIN: CH1108681573

– ISIN: Valour VeChain (VET) SEK ETP – ISIN: CH1108681581

– ISIN: Valour Ethena (ENA) SEK ETP – ISIN: CH1108681599

– ISIN: Valour Celestia (TIA) SEK ETP – ISIN: CH1108681607

Jedes Produkt ermöglicht über traditionelle Brokerkonten einen einfachen, regulierten, börsengehandelten Zugang zu dem jeweiligen zugrunde liegenden digitalen Vermögenswert und unterliegt einer Verwaltungsgebühr von 1,9 %.

Über die neu gelisteten ETPs

Valour Shiba Inu (SHIB) ETP

SHIB ist ein weit verbreiteter Community-Token mit einem stetig wachsenden Ökosystem an Anwendungen und Nutzungsmöglichkeiten.

Valour Pi (PI) ETP

PI ist der native Token des Pi-Netzwerks, einem gemeinschaftsorientierten Ökosystem, das darauf abzielt, den Zugang zu Kryptowährungen breiter und inklusiver zu gestalten.

Valour Ondo (ONDO) ETP

ONDO treibt Ondo Finance an, ein Protokoll, das auf tokenisierte reale Vermögenswerte und die On-Chain-Verteilung von Erträgen spezialisiert ist.

Valour Cronos (CRO) ETP

CRO ist der native Vermögenswert von Cronos, einer EVM-kompatiblen Blockchain, die von Crypto.com unterstützt wird und Zahlungen, DeFi-Anwendungen sowie Verbraucher-Apps ermöglicht.

Valour Mantle (MNT) ETP

MNT ist der Governance-Token von Mantle, einem Ethereum-Layer-2-Ökosystem, das für hochleistungsfähige, kostengünstige Anwendungen konzipiert ist.

Valour VeChain (VET) ETP

VET ist der Utility-Token für VeChain, eine Layer-1-Plattform, die sich auf Anwendungsfälle in Unternehmen konzentriert, wie beispielsweise Transparenz in der Lieferkette und Tokenisierung von Vermögenswerten.

Valour Ethena (ENA) ETP

ENA ist der Governance-Token für Ethena, ein auf Ethereum basierendes Protokoll für synthetische Dollar und Renditeinfrastruktur.

Valour Celestia (TIA) ETP

TIA ist der native Token von Celestia, einem modularen Blockchain-Netzwerk, das Datenverfügbarkeitsschichten für skalierbare Rollups bereitstellt.

Kommentare der Geschäftsführung

Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, kommentierte:

„Nordische Investoren suchen weiterhin nach einem einfachen und transparenten Zugang zu einer größeren Bandbreite digitaler Vermögenswerte. Diese Ergänzungen vertiefen unsere Abdeckung in den Bereichen L1s, L2s, modulare Infrastruktur und High-Engagement-Token – direkt abgestimmt auf die Nachfrage des Marktes nach diversifizierten Engagements.“

Elaine Buehler, Head of Product bei Valour, sagte:

„Diese Auflegung spiegelt unsere Produktstrategie wider: eine ausgewogene Mischung aus Kerninfrastruktur und aufstrebenden Themen wie tokenisierte Renditen und modularen Blockchains anzubieten. Unser Ziel ist es, Anlegern zu ermöglichen, durch regulierte ETPs, die sie über ihre Standard-Investmentkonten handeln können, gezielt in digitale Vermögenswerte zu investieren.“

Nadine Kenzelmann, Managing Director bei Valour, fügte hinzu:

„Wir arbeiten zügig daran, unser Angebot zu erweitern und gleichzeitig institutionelle Standards einzuhalten, um Europas umfassendstes Sortiment an ETPs für digitale Vermögenswerte anzubieten.“

Das weltweit vielfältigste Angebot an ETPs für digitale Vermögenswerte

Mit diesen Neuzugängen bietet Valour nun über 85 ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen an, darunter Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz) und Euronext (Paris und Amsterdam), und festigt damit seine Führungsposition im Bereich regulierter Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 65 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) geben börsengehandelte Produkte („ETPs“) heraus, die es Privatanlegern und institutionellen Anlegern ermöglichen, über ihre traditionellen Anlage- oder Bankkonten auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com .

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, ausführlicher Forschungsberichte für die Bitcoin- sowie Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Erkenntnisse liefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Über Neuronomics AG

Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsfirma, die auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert ist. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Computer-Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwissenschaft liefert Neuronomics hochmoderne Lösungen, die zu einer überlegenen risikobereinigten Performance auf den Finanzmärkten führen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neuronomics.com/

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von Valour Shiba Inu (SHIB), Valour Pi (PI), Valour Ondo (ONDO), Valour Cronos (CRO), Valour Mantle (MNT), Valour VeChain (VET), Valour Ethena (ENA) und Valour Celestia (TIA); die Entwicklung des Pi-Netzwerks, von Shiba Inu, Ondo Finance, der Cronos-Blockchain, der Mantle-Blockchain, Vechainl, des Ethena-Protokolls und der Celestia-Blockchain; die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

