Valour lance huit nouveaux ETP sur le marché boursier Spotlight, notamment Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) et Celestia (TIA)

Ces nouvelles cotations offrent un accès réglementé et négocié en bourse aux blockchains L1/L2, à une infrastructure d’actifs réels, à une solution modulaire de disponibilité des données et à des jetons d’écosystème parmi les plus populaires, répondant ainsi à la demande croissante des investisseurs en matière d’exposition diversifiée aux actifs numériques. Expansion en Europe : Avec plus de 85 ETP désormais cotés sur les principales places boursières européennes, Valour continue de renforcer son leadership et d’élargir sa gamme de produits destinés aux investisseurs.



TORONTO, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( Nasdaq : DEFT ) ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ), une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), a le plaisir d’annoncer que sa filiale, Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (collectivement, « Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en bourse (« ETP »), ont lancé huit nouveaux ETP libellés en couronnes suédoises (SEK) sur le marché boursier suédois Spotlight :

ETP Valour Shiba Inu (SHIB) SEK – ISIN : CH1108681524

– ISIN : ETP Valour Pi (PI) SEK – ISIN : CH1108681540

– ISIN : ETP Valour Ondo (ONDO) SEK – ISIN : CH1108681557

– ISIN : ETP Valour Cronos (CRO) SEK – ISIN : CH1108681565

– ISIN : ETP Valour Mantle (MNT) SEK – ISIN : CH1108681573

– ISIN : ETP Valour VeChain (VET) SEK – ISIN : CH1108681581

– ISIN : ETP Valour Ethena (ENA) SEK – ISIN : CH1108681599

– ISIN : ETP Valour Celestia (TIA) SEK – ISIN : CH1108681607

Chaque produit offre un accès simple, réglementé et négocié en bourse à son actif numérique sous-jacent par le biais de comptes de courtage traditionnels, avec des frais de gestion de 1,9 %.

À propos des nouveaux ETP récemment cotés

ETP Valour Shiba Inu (SHIB)

SHIB est un jeton communautaire largement répandu, doté d’un écosystème d’applications et d’utilitaires en pleine expansion.

ETP Valour Pi (PI)

PI est le jeton natif de Pi Network, un écosystème communautaire visant à élargir l’accès aux cryptomonnaies.

ETP Valour Ondo (ONDO)

ONDO alimente Ondo Finance, un protocole axé sur les actifs réels tokenisés et la distribution des rendements sur la blockchain.

ETP Valour Cronos (CRO)

CRO est l’actif natif de Cronos, une blockchain compatible EVM s’appuyant sur Crypto.com, qui facilite les paiements, la finance décentralisée et les applications grand public.

ETP Valour Mantle (MNT)

MNT est le jeton de gouvernance de Mantle, un écosystème Ethereum de couche 2 conçu pour des applications à haut débit et à faible coût.

ETP Valour VeChain (VET)

VET est le jeton utilitaire de VeChain, une couche 1 axée sur les cas d’utilisation en entreprise, tels que la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et la tokenisation des actifs.

ETP Valour Ethena (ENA)

ENA est le jeton de gouvernance d’Ethena, un protocole d’infrastructure en dollar synthétique générant du rendement basé sur Ethereum.

ETP Valour Celestia (TIA)

TIA est le jeton natif de Celestia, un réseau blockchain modulaire qui fournit des couches de disponibilité des données pour des rollups évolutifs.

Commentaires de la direction

Johanna Belitz, Responsable des pays nordiques chez Valour, a commenté :

« Les investisseurs des pays nordiques continuent de rechercher un accès simple et transparent à un éventail plus large d’actifs numériques. Ces nouveaux produits élargissent notre couverture des couches L1, L2, des infrastructures modulaires et des jetons les plus populaires, ce qui répond directement à la demande du marché en matière d’exposition diversifiée. »

Elaine Buehler, Responsable des produits chez Valour, a déclaré :

« Ce lancement reflète notre stratégie produit : proposer une gamme équilibrée entre les infrastructures de base et les thèmes émergents tels que les rendements tokenisés et les blockchains modulaires. Notre objectif est d’aider les investisseurs à se constituer une exposition ciblée grâce à des ETP réglementés qu’ils peuvent négocier sur leurs comptes d’investissement standard. »

Nadine Kenzelmann, Directrice générale chez Valour, a ajouté :

« Nous avançons à un rythme soutenu, élargissant notre champ d’action tout en respectant les normes institutionnelles, afin de proposer la gamme d’ETP sur actifs numériques la plus complète d’Europe. »

La gamme d’ETP sur actifs numériques la plus diversifiée au monde

Grâce à ces nouveaux produits, Valour propose désormais plus de 85 ETP sur les principales places boursières européennes, notamment le Spotlight Stock Market (Suède), Börse Frankfurt (Allemagne), SIX Swiss Exchange (Suisse) et Euronext (Paris et Amsterdam), et renforce son leadership dans le domaine des solutions d’investissement réglementées dans les actifs numériques.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq : DEFT ) ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) est une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies offre aux investisseurs en actions une exposition diversifiée à l’économie décentralisée au sens large grâce à une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de soixante-cinq des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour relève de la division Gestion d’actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com .

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

À propos de Neuronomics AG

Neuronomics AG est une société suisse de gestion d’actifs spécialisée dans les stratégies de trading quantitatif basées sur l’IA. En intégrant l’intelligence artificielle, les neurosciences computationnelles et la finance quantitative, Neuronomics fournit des solutions de pointe qui permettent d’obtenir des performances supérieures ajustées au risque sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.neuronomics.com/

Mise en garde à propos des déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de Valour Shiba Inu (SHIB), Valour Pi (PI), Valour Ondo (ONDO), Valour Cronos (CRO), Valour Mantle (MNT), Valour VeChain (VET), Valour Ethena (ENA) et Valour Celestia (TIA) ; le développement de Pi Network, Shiba Inu, Ondo Finance, des blockchains Cronos et Mantle, Vechainl, du protocole Ethena et de la blockchain Celestia ; le développement d’ETP supplémentaires et le nombre d’ETP anticipés d’ici la fin de l’année 2025 ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société et ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèrent exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

