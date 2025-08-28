Huhtamäki Oyj on hinnoitellut joukkovelkakirjalainaohjelmansa mukaisen 300 miljoonan euron velkakirjalainan

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.8.2025 KLO 18.40

Huhtamäki Oyj on 28.8.2025 hinnoitellut 300 miljoonan euron 4.9.2025 liikkeeseen laskettavan senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (”Velkakirjat” tai ”Velkakirjalaina”) osana joukkovelkakirjalainaohjelmaansa (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma). Velkakirjalaina on 6-vuotinen erääntyen 4.9.2031, ja sillä on 3,50 prosentin suuruinen vuosittainen korko.

Velkakirjoja merkitsi noin 90 sijoittajaa. Huhtamäki Oyj tulee jättämään hakemuksen Velkakirjojen listaamiseksi Euronext Dublinin viralliselle listalle ja ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin säännellyllä markkinalla. Huhtamäki Oyj käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskun nettotuotot olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen, mukaan lukien 25.8.2025 julkistetut takaisinostotarjoukset, jotka koskevat Huhtamäen 175 miljoonan euron ja 1,125 % velkakirjalainaa, joka erääntyy 20.11.2026 (ISIN: FI4000410915), ja 500 miljoonan euron ja 4,250 % velkakirjalainaa, joka erääntyy 9.6.2027 (ISIN: FI4000523550), sekä konsernin yleisiin yritysrahoitustarpeisiin, joihin voi kuulua joidenkin tai kaikkien pääjärjestäjien myöntämien olemassa olevien lainojen takaisinmaksu.

BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

