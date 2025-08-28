CREDIT AGRICOLE SA : AUGMENTATION DE CAPITAL 2025 RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

Communiqué de presse

Montrouge, le 28 août 2025

AUGMENTATION DE CAPITAL 2025 RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

L'augmentation de capital de Crédit Agricole S.A. réservée aux 190 000 salariés et anciens salariés1 du groupe Crédit Agricole (ACR 2025), dont la période de souscription s'est déroulée du 24 juin au 8 juillet 2025, a été définitivement réalisée ce 28 août 2025. 37 533 personnes, en France et dans le monde, y ont souscrit, pour un montant global de 294,5 millions d'euros.

La formule d'investissement proposait un prix de souscription comprenant une décote de 20% sur le prix de l’action, calculé selon la moyenne arithmétique des cours d’ouverture de l’action entre le 26 mai et 20 juin 2025 inclus. L’émission et la livraison des actions nouvelles ont eu lieu ce jour.

Le nombre d'actions créées par cette augmentation de capital est de 22 886 191, portant à

3 048 788 541 le nombre total d'actions au capital de Crédit Agricole S.A.

L’ACR 2025 sera associée à une opération de rachat d’actions visant à compenser son effet dilutif, sous réserve de l’autorisation de la BCE. Les augmentations de capital réservées s’inscrivent dans la politique de participation des salariés à la performance financière du Groupe.

1salariés d’une ancienneté d’au moins trois mois en France et dans 22 pays à l’international, et anciens salariés retraités, ayant conservé leurs avoirs dans leur PEE en France

