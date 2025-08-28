Nextensa vend sa participation dans SIR belge Retail Estates

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 28 août 2025

Bruxelles, 28 août 2025 - Nextensa annonce aujourd'hui qu'elle a vendu l'intégralité de sa participation de 8,99% dans la SIR belge Retail Estates.

La transaction a été réalisée à un prix de 66,30 € par action, pour un montant total de 89,6 millions d'euros. Cela correspond à une plus-value significative par rapport à la valorisation reprise dans les résultats semestriels de Nextensa du 13 août 2025 (€61,50 par action).

La transaction génère un afflux important de liquidités, ramenant le ratio d’endettement de Nextensa sous le seuil des 40 %. La société renforce ainsi son bilan et sa solidité financière, tout en se dotant d’une marge de manœuvre supplémentaire pour investir dans de nouveaux projets de développement.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la vision à long terme de Nextensa : libérer du capital pour le réinvestir dans des projets urbains innovants et durables. Elle découle d’une politique d’investissement proactive et ne dépend pas des fluctuations conjoncturelles du marché ou du secteur.

« Retail Estates s’est développée au cours des dernières années en une entreprise particulièrement solide et performante dans son segment, avec un parcours exceptionnel. Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner cette croissance en tant qu’actionnaire pendant plus de 25 ans. Avec cette étape, Nextensa réalise une plus-value tangible et renforce sa base financière, ce qui nous permet de poursuivre nos investissements dans des développements urbains durables créateurs de valeur pour l’avenir », a déclaré Michel Van Geyte, CEO de Nextensa.









À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (32%), la Belgique (51%) et l'Autriche (17%) ; sa valeur totale au 30/06/2025 était d'environ 1,1 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 426 millions d'euros (valeur 30/06/2025).

