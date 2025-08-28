Nextensa verkoopt participatie in Belgische GVV Retail Estates

PERSBERICHT

Brussel, 28 augustus 2025, 18u30





Brussel, 28 augustus 2025 - Nextensa maakt vandaag bekend dat zij haar volledige participatie van 8,99% in de Belgische GVV Retail Estates heeft verkocht.

De deal werd afgerond tegen een prijs van €66,30 per aandeel, goed voor een opbrengst van €89,6 miljoen. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke meerwaarde ten opzichte van de waardering die werd opgenomen in Nextensa’s halfjaarresultaten van 13 augustus 2025 (€61,50 per aandeel).

De transactie zorgt voor een sterke instroom van liquide middelen, waardoor de schuldgraad van Nextensa verder onder de 40% daalt. Daarmee verstevigt de onderneming haar balans en financiële slagkracht, en creëert ze extra ruimte om te investeren in nieuwe ontwikkelingsprojecten.

Deze stap sluit volledig aan bij de langetermijnvisie van Nextensa: kapitaal vrijmaken om te herinvesteren in innovatieve en duurzame stadsontwikkelingsprojecten. Deze transactie is dan ook ingegeven door een proactief investeringsbeleid en staat los van tijdelijke markt- of sectorschommelingen.

“Retail Estates heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een bijzonder solide en succesvolle onderneming in haar segment, met een unieke track record. We zijn tevreden dat we dit groeiverhaal voor meer dan 25 jaar als aandeelhouder hebben kunnen ondersteunen. Met deze stap realiseert Nextensa een duidelijke meerwaarde en versterken we onze financiële basis, zodat we verder kunnen investeren in duurzame stadsontwikkelingen die waarde creëren voor de toekomst,” aldus Michel Van Geyte, CEO van Nextensa.









