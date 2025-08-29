Snail Games 凭借新里程碑、行业活动及即将发布的作品推进多品牌发行战略

卡尔弗城，加利福尼亚州, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc.（Nasdaq：SNAL，以下称为“Snail Games”或“公司”）今日重点展示了其旗下各发行品牌所取得的一系列里程碑成果。 这些进展凸显了公司在多平台、多类型游戏及各类行业活动中灵活运作的能力，进一步彰显了 Snail 持续推进的广泛市场参与和增长战略。

Snail Games 与 Studio Sirens 联手在 Epic 游戏商店发布了更新版 《方舟》开发工具包 (ARK DevKit) ，为创作者提供所需工具，以在 《方舟：夏日海洋》(ARK: Aquatica) DLC 发布后持续维护并扩展用户生成内容。 随着 《方舟：生存进化》(ARK: Survival Evolved) 在 2025 年第二季度售出约 120 万份，并创下超过 258,000 的日活跃用户峰值 ，通过支持社区驱动的丰富内容管线，旨在进一步巩固该作品的生态系统，并显著延长其生命周期。

此外，从今日起，动作冒险角色扮演游戏 《午夜机器人》(Robots at Midnight) 将首次登陆 PlayStation 平台。 该作以其独特的战斗机制、沉浸式游戏环境及多样难度模式闻名，对于初次接触类魂机制的玩家而言，是理想的入门之作；此次登陆新平台，有望吸引更广泛的玩家群体。 为促进玩家接受度，《午夜机器人》 将在 PlayStation 、 Steam 及 Xbox 平台同步推出 30% 的促销折扣。

在 2025 年科隆国际游戏展 (Gamescom 2025) 上，Snail Games 联合 Frozen Way 展示了正在开发中的生存沙盒游戏 《蜂巢：异星物语》(Honeycomb: The World Beyond) ，并为玩家及媒体提供了实机试玩演示。 一部全新 预告片 还重点展示了 NVIDIA 技术如何被应用于提升游戏体验与性能。 此外，Frozen Way 确认《蜂巢：异星物语》将于 2025 年 11 月 6 日正式发售，这标志着该项目开发进程中的重要里程碑。

Snail 旗下独立品牌 Wandering Wizard 与拉美开发商 Seven Leaf Clover 合作，将于本周在 PAX West 展会中展示其新作 《反抗引擎》(Rebel Engine)。 《反抗引擎》 是一款超高速的“复古射击”游戏，将快节奏枪战与强力近战连招相融合，为经典复古动作游戏注入现代化玩法。 通过与国际开发人才合作，Snail Games 持续彰显拉丁美洲游戏行业日益增长的影响力，同时进一步彰显了公司对全球市场创意力量的长期支持承诺。

此外，Snail Games 旗下的 Interactive Films 品牌将于 2025 年 9 月 4 日在 Steam 平台推出新作 《名利场：欢迎来到好莱坞》(The Fame Game: Welcome to Hollywood) 。 这部全动态影像作品顺应了市场对叙事驱动型互动娱乐日益增长的需求，使 Snail 得以触及传统游戏受众之外的群体，并开拓数字互动娱乐的新领域。

这些里程碑共同彰显了 Snail 多品牌发行战略的实力，也体现了公司在多类型游戏、多平台及多区域市场中稳健交付作品的能力。 通过参与全球展会、携手知名合作伙伴，并构建多元化的发行合作网络，Snail 持续拓展市场版图，同时巩固其长期增长战略。

Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发和发行商，为全球消费者提供互动式数字娱乐内容。公司拥有一系列高品质游戏，适用于包括主机、PC 端和移动设备在内的多种平台。

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过诸如"预计"、"相信"、"可能"、"期望"、"应该"、"计划"、"打算"、"可能"、"预测"、"继续"、"估计"和"潜在"等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。