Snail Games 推進多品牌發行策略，公佈新里程碑、展會活動及即將上市新作

卡爾弗城，加州, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (「Snail Games」或「公司」)，今天重點介紹了其發行品牌組合的一系列里程碑。 這些發展彰顯公司展開跨越多平台、遊戲類型及行業活動的能力，強化 Snail 廣泛市場參與和增長的持續策略。

Snail Games 與 Studio Sirens 在 Epic Games Store 發佈了更新版 ARK DevKit ，在 《ARK: Aquatica》 DLC 推出後，為創作者提供必要工具，以維持和拓展用戶生成內容。 隨著《ARK: Survival Evolved》 在 2025 年第二季度銷售約 120 萬套並達到超過 258,000 的日活躍用戶高峰 ，支持強勁的社群驅動體驗管道，致力進一步加強該遊戲的生態系統，並延長其生命週期。

另外，由今天起，動作冒險角色扮演遊戲 《Robots at Midnight》 將在 PlayStation 上首次推出。 該遊戲以其激烈戰鬥、沉浸式環境和獨特難度模式著稱，方便類魂系機制新玩家入門，並預計透過是次新平台發行吸引更廣泛的受眾。為了提升玩家接受程度，《Robots at Midnight》將在 PlayStation 、 Steam 和 Xbox 平台以七折推廣優惠發售。

在 2025 年 Gamescom 上，Snail Games 與 Frozen Way 合作展示開發中的生存沙盒遊戲 《Honeycomb: The World Beyond》 ，並為玩家和媒體提供實機試玩體驗。 全新 預告片 也強調如何利用 NVIDIA 技術來提升遊戲玩法及性能。 此外，Frozen Way 確認《Honeycomb: The World Beyond》於 2025 年 11 月 6 日發行，這標誌著該專案開發時間線上的一大重要里程碑。

Snail 的獨立分支 Wandering Wizard 與位於拉丁美洲的開發商 Seven Leaf Clover 合作，將於本週在 PAX West 上展示《Rebel Engine》。 《Rebel Engine》 是一款高節奏的「回歸經典射擊遊戲」，結合高速槍戰與毀滅性的近戰連擊，為復古風動作遊戲帶來現代化演繹。 透過與國際開發人才合作，Snail Games 持續強調拉丁美洲遊戲產業越漸增長的影響力，同時鞏固公司對支持全球市場創意作品的廣泛承諾。

此外，Snail Games 的 Interactive Films 品牌將於 2025 年 9 月 4 日在 Steam 平台上推出新作 《The Fame Game: Welcome to Hollywood》 。 此全動態遊戲體驗利用敘事型互動娛樂日益增長的需求，使 Snail 得以進一步吸引傳統遊戲領域外的受眾，並擴展至數碼互動的新類別。

這些里程碑共同反映 Snail 多品牌發行策略的優勢，展示公司跨越多種遊戲類型、平台和地區的交付能力。 透過參與全球展會、知名合作關係以及多元化發行合作夥伴關係，Snail 持續擴大市場影響力，並強化長期增長策略。

