Bitget의 COO인 Vugar Usi Zade, 이코노믹 타임스 월드 리더스 포럼에서 Web3의 미래 전망 발표

빅토리아, 세이셸, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget 이 이코노믹 타임스 월드 리더스 포럼(Economic Times World Leaders Forum) 무대에 올랐다. 이 자리에서 Bitget 최고운영책임자(COO)인 Vugar Usi Zade는 글로벌 금융 질서를 형성하는 데 있어 암호화폐가 맡게 될 진화하는 역할에 대한 통찰을 공유했다.

이번 행사에서 유일한 Web3 중심 패널인 ‘하이프를 넘어선 암호화폐: 미래를 건설하는가, 아니면 자금을 태우는가(Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash)’ 세션에서, Vugar COO는 코인웹(Coinweb) CEO Toby Gilbert, Polygon 공동창업자 Sandeep Nailwal과 함께 업계가 마침내 그 약속을 실현하고 있는지에 대해 허심탄회한 토론을 펼쳤다. 이 패널은 이틀간 열린 이코노믹 타임스 포럼의 일부로, 정책 결정자, 스타트업 창업자, 기술 혁신가들이 모여 신흥 기술이 실제 경제 의제에 어떤 영향을 미치고 있는지를 탐구하는 장으로 꾸려졌다.

Vugar는 “나렌드라 모디 (Narendra Modi)인도 총리나 존 케리(John Kerry) 제68대 미국 국무장관과 같은 세계 지도자들과 같은 행사에서 연설하게 될 줄은 상상조차 못했다. 이는 암호화폐와 Web3가 더 이상 주변부의 이야기가 아니라, 미래 금융의 핵심 의제로 자리 잡았음을 보여준다. 특히 글로벌 흐름을 주도하는 개발도상국과 신흥 시장에서 그 의미가 더욱 크다고 생각한다.”고 말했다.

Bitget의 COO인 Vugar Usi Zade, 월드 리더스 포럼에 참석해 의견을 공유

코인웹(Coinweb) CEO인 Toby Gilbert는 “규제의 안개가 걷히기 시작하면서, 우리는 마침내 인프라와 자본이 결합해 다음 10억 명의 사용자를 확보할 수 있는 길이 열리는 것을 보고 있다”고 강조했다. 이어 폴리곤(Polygon) 공동창업자 Sandeep Nailwal은 “우리는 이미 고속도로를 건설했다. 이제 중요한 것은 모든 개발자, 창업자, 사용자들이 그 위에서 가치를 창출할 수 있는 도구를 갖추도록 하는 것”이라고 덧붙였다.

패널 세션: ‘하이프를 넘어선 암호화폐 – 미래를 건설하는가, 아니면 자금을 태우는가’

포럼의 개최지인 남아시아는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제이자 디지털 채택의 주요 거점으로 부상하면서, 올해 포럼이 이러한 논의를 지정학적 맥락에 뿌리내릴 수 있는 최적의 장이 되었다. 디지털 신원(Digital Identity)에서 국경 간 결제(Cross-Border Payments)에 이르기까지 논의는 단순한 유행어를 넘어, Web3가 근본부터 재편할 수 있는 시스템을 직접 살펴보는 방향으로 확장되었다.

신흥 기술의 채택이 점점 확대되면서, 남아시아 지역 국가들은 의미 있는 진전을 이루고 있다. 국제 거래소를 유치해 Web3 생태계를 강화하거나, 규제 체계를 마련해 발전을 촉진하는 등 다양한 노력이 이어지고 있으며, 전 세계 업계 리더들은 이처럼 진화하는 기술 영역의 중요성을 인식하고 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 확인이 가능합니다: