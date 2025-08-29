Mowi ASA: Eks. utbytte NOK 1,45 i dag

Aksjene i Mowi ASA noteres eks. utbytte på NOK 1,45 fra og med i dag 29. august 2025.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
| Source: Mowi ASA Mowi ASA
Aksjene i Mowi ASA noteres eks. utbytte på NOK 1,45 fra og med i dag 29. august 2025.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
(Bergen, 20. august 2025) Mowi rapporterte inntekter på 1,39 milliarder euro (16,29 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 189 millioner euro (2,20 milliarder kroner) i andre kvartal....Read More
The Board of Mowi ASA has resolved on 19 August 2025 to make a quarterly distribution to shareholders of NOK 1.45 per share. Mowi ASA’s shares listed on the Oslo Stock Exchange will be traded...Read More