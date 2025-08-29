

OSE Immunotherapeutics Réaffirme ses Priorités Stratégiques et Publie un Document Questions-Réponses Destiné aux Actionnaires pour Rétablir l’Information Avant l’Assemblée Générale





NANTES, France - 29 août 2025, 8h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), publie aujourd’hui un document Questions-Réponses complet à l’approche de son Assemblée Générale (AG) convoquée le 30 septembre 2025. Ce document fournit des informations claires et factuelles sur le financement, la gouvernance, le développement scientifique et la stratégie de l’entreprise.

La stratégie d’OSE Immunotherapeutics repose sur la valorisation de ses deux programmes phares, Tedopi® et Lusvertikimab, appelés à progresser grâce à une combinaison de partenariats stratégiques et de mécanismes de financement adaptés, tout en poursuivant le développement de ses activités de recherche. Ces programmes en phase avancée sont conçus pour générer une valeur significative et positionner OSE comme un acteur majeur de la biotech européenne, dans le domaine de l’immunothérapie en oncologie et inflammation.

Cependant, la Société a récemment été la cible d’un activisme actionnarial intense, marqué par une campagne publique de désinformation sans précédent, menée par un groupe minoritaire d’actionnaires. Ces tactiques ont engendré une confusion et une distorsion des faits à l’approche de l’Assemblée Générale.

Didier Hoch, Président du Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics, déclare :

« L’Assemblée Générale du 30 septembre représente un moment décisif pour OSE. Les actionnaires sont appelés à choisir entre une stratégie crédible et créatrice de valeur, fondée sur l’avancement de Tedopi® et Lusvertikimab et la conclusion de partenariats pertinents lorsque les données pivots seront disponibles, ou l’incertitude liée à une prise de contrôle par un petit groupe d’intérêts privés minoritaires dont les propositions manquent de cohérence industrielle, de crédibilité financière et d’une feuille de route viable pour le développement durable de la Société. »

Stratégie claire, axée sur la création de valeur

La stratégie d’OSE vise à préserver une flexibilité stratégique dans le développement de ses deux actifs principaux, Tedopi® et Lusvertikimab, en assurant un équilibre entre le financement à court terme et la création de valeur, tout en évitant une dilution prématurée du potentiel de valorisation pour les actionnaires.

La Société est activement engagée dans des échanges avec des partenaires pharmaceutiques potentiels dont les retours sont très encourageants : le secteur recherche des actifs en phase avancée et avec des risques réduits, et suit de près les programmes d’OSE. Conclure un partenariat trop tôt, en particulier pour Lusvertikimab, pourrait cristalliser la valeur de manière prématurée et réduire significativement le potentiel de valorisation pour les actionnaires. OSE reste concentrée sur une exécution rigoureuse pour atteindre ces jalons clés, qui devraient permettre d’accroître la valeur dans des conditions plus favorables.

Tedopi® est actuellement en essai clinique pivot de phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules. La fin des inclusions des patients est prévue pour le second semestre 2026, avec des premiers résultats – basés sur la survie globale des patients – attendus d’ici fin 2027. Des données cliniques supplémentaires sont prévues en 2026 dans le cadre de l’étude TEDOPaM (phase 2 en combinaison dans le cancer du pancréas, suivi de la survie), de l’étude TEDOVA (phase 2 en combinaison dans le cancer de l’ovaire, résultats prévus au premier semestre 2026), et de l’étude Combi-TED (phase 2 en combinaison dans le cancer du poumon, résultats prévus au second semestre 2026). En parallèle, la Société poursuivra la préparation de l’accès au marché et le scale-up de la production industrielle.

est actuellement en essai clinique pivot de phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules. La fin des inclusions des patients est prévue pour le second semestre 2026, avec des premiers résultats – basés sur la survie globale des patients – attendus d’ici fin 2027. Des données cliniques supplémentaires sont prévues en 2026 dans le cadre de l’étude TEDOPaM (phase 2 en combinaison dans le cancer du pancréas, suivi de la survie), de l’étude TEDOVA (phase 2 en combinaison dans le cancer de l’ovaire, résultats prévus au premier semestre 2026), et de l’étude Combi-TED (phase 2 en combinaison dans le cancer du poumon, résultats prévus au second semestre 2026). En parallèle, la Société poursuivra la préparation de l’accès au marché et le scale-up de la production industrielle. Le plan de développement de Lusvertikimab comprend une étude clinique de phase 2b dans la rectocolite hémorragique visant à valider la dose, la stratégie de biomarqueurs et l’efficacité sur le long terme. Sous réserve de financement, l’étude devrait débuter en 2026, avec des résultats prévus en 2027 et 2028. En parallèle, la Société développera une formulation commerciale sous-cutanée – désormais le standard thérapeutique – via des études de transition en 2026, suivies d’une première validation clinique chez des patients atteints de rectocolite hémorragique en 2027.

comprend une étude clinique de phase 2b dans la rectocolite hémorragique visant à valider la dose, la stratégie de biomarqueurs et l’efficacité sur le long terme. Sous réserve de financement, l’étude devrait débuter en 2026, avec des résultats prévus en 2027 et 2028. En parallèle, la Société développera une formulation commerciale sous-cutanée – désormais le standard thérapeutique – via des études de transition en 2026, suivies d’une première validation clinique chez des patients atteints de rectocolite hémorragique en 2027. Les programmes de recherche en interne en oncologie et en inflammation progressent de manière satisfaisante. Ces projets innovants continueront de mûrir jusqu’en 2026–2027, atteignant des points d’inflexion clés pour le développement précoce et une éventuelle intégration dans le portefeuille propriétaire d’OSE Immunotherapeutics ou celui de futurs partenaires stratégiques.





Nouveau Document Questions-Réponses pour Rétablir l’Information

Afin d’accompagner les actionnaires à l’approche de l’Assemblée Générale et de contrer les campagnes de désinformation, la Société a publié un document Questions-Réponses à leur intention. Cet outil fournit des informations claires, accessibles et factuelles sur la stratégie d’OSE, sa gouvernance, sa trajectoire financière et ses programmes scientifiques.

Le document Questions-Réponses détaille le modèle de financement d’OSE et clarifie plusieurs idées reçues :

Le coût estimé de l’étude de phase 2b de Lusvertikimab s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros, bien en deçà des 500 millions d’euros évoqués récemment dans des déclarations trompeuses émanant d’actionnaires activistes.

Le Conseil d’administration ne prévoit actuellement aucun plan stratégique visant à recourir à un financement par dette convertible de grande ampleur, contrairement aux affirmations des actionnaires concertistes. Les résolutions proposées lors de l’AG de juin incluaient un ajustement technique visant à aligner les outils de financement sur les plafonds de capital existants et les standards du marché, et ne constituaient pas une indication d’usage prévu. Ce plafond a depuis été révisé à 30 millions d’euros, réaffirmant ainsi la stratégie financière prudente et transparente de la Société.

La préparation industrielle de Tedopi® est essentielle pour garantir le succès du lancement ; le scale-up et la planification de l’accès au marché doivent débuter au moins 18 à 24 mois avant une éventuelle commercialisation.

La gouvernance d’OSE repose sur un processus structuré de nomination et est alignée sur les meilleures pratiques garantissant, au sein du Conseil d’administration, une représentation équitable de l’ensemble des actionnaires.

Actions juridiques pour protéger l’ensemble des actionnaires et garantir un débat équitable

La campagne d’activisme menée par un groupe d’actionnaires minoritaires visant à prendre le contrôle de facto de la Société est en contradiction avec les principes de bonne gouvernance, ainsi qu’avec leurs propres déclarations publiques. En mai 2025, ce groupe a rendu publique une « action de concert » sans préavis, mettant brutalement fin au dialogue précédemment engagé avec le Conseil d’administration.

Le Conseil a décidé de reporter l’Assemblée Générale au 30 septembre 2025 afin de garantir à tous les actionnaires un vote dans des conditions équitables et transparentes, fondé sur des informations précises concernant la nature réelle et les intentions de cette action concertée.

OSE Immunotherapeutics a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal de commerce de Nantes, plusieurs éléments en sa possession laissant penser que cette action concertée aurait pu être mise en place bien plus tôt et impliquer un groupe d’actionnaires plus large que celui déclaré. Un audit interne a également révélé un accès non autorisé, par certains actionnaires minoritaires, à des informations sensibles et confidentielles de la Société. Ces constats soulèvent de sérieuses préoccupations quant au calendrier, à l’ampleur et à la véritable nature de l’action concertée.

Le Tribunal a accepté de reporter l’Assemblée Générale au 30 septembre 2025 afin de permettre un jugement sur le fond. Une audience est prévue le 8 septembre 2025.

Si les irrégularités sont confirmées, le Tribunal pourrait neutraliser ou limiter les droits de vote des actionnaires minoritaires concernés – une mesure essentielle pour préserver l’équité et protéger les intérêts de l’ensemble des autres actionnaires.

En parallèle, OSE Immunotherapeutics a pris les mesures appropriées pour corriger le déséquilibre dans l’environnement de communication actionnariale, causé par des déclarations externes trompeuses et non officielles. La Société continuera d’agir avec transparence, professionnalisme et détermination, et se réserve tous ses droits, y compris le recours à d’autres actions juridiques et réglementaires si des comportements futurs venaient à menacer sa gouvernance, son intégrité, sa réputation ou l’intérêt collectif de ses actionnaires.

Prochaines étapes et engagement des actionnaires

OSE réaffirme son engagement en faveur d’un dialogue ouvert et constructif et encourage tous les actionnaires à :

Consulter la session complète de questions-réponses, disponible https://www.ose-immuno.com/questions-reponses/.

S’inscrire au prochain webinaire actionnaires prévu le 18 septembre 2025 à 18h00 : [https://ose-immunotherapeutics.engagestream.companywebcast.com/2025-09-18-event-fr].

Faire entendre leur voix lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 septembre.





