Muudatused ASi Ekspress Grupp juhatuses

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas valida alates 1. oktoobrist 2025 uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks Rain Sarapuu tähtajaga 30. september 2028. Rain Sarapuu mitmekülgne ja pikaajaline kogemus finantsvaldkonnas võimaldab panustada Ekspress Grupi arengusse.

ASi Ekspress Grupp senine finantsjuht ja juhatuse liige Lili Kirikal lahkub omal soovil ametist 30. septembril 2025. aastal, asudes tööle Bolt Operations OÜs grupi finantsdirektorina. Lili Kirikal on täitnud grupi finantsjuhi ja juhatuse liikme ülesandeid alates 2025. aasta 30. jaanuarist. ASi Ekspress Grupp nõukogu tänab Lili Kirikali panuse eest ettevõtte juhtimisse.

Ekspress Grupi juhatus tegutseb alates 1. oktoobrist 2025 järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (juhatuse esimees), Karl Anton ja Rain Sarapuu.

Rain Sarapuu CV on lisatud börsiteatele.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.

