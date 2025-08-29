Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
29 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 28 August 2025 it had purchased a total of 252,819 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased163,15789,662-
Highest price paid (per ordinary share)549.50p549.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)541.50p542.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)546.51p546.27p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 362,730,253 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 362,730,253.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
28-08-202516:26:29GBp34549.00XLONxeaNtFelqby
28-08-202516:26:29GBp1,208549.00XLONxeaNtFelqb9
28-08-202516:26:29GBp374549.00BATExeaNtFelqbG
28-08-202516:26:29GBp379549.00XLONxeaNtFelqbM
28-08-202516:26:29GBp249549.00XLONxeaNtFelqab
28-08-202516:26:29GBp448549.00BATExeaNtFelqac
28-08-202516:26:29GBp206549.00XLONxeaNtFelqaZ
28-08-202516:26:28GBp380549.00XLONxeaNtFelqan
28-08-202516:26:28GBp373549.00BATExeaNtFelqao
28-08-202516:24:52GBp388549.00XLONxeaNtFelqqM
28-08-202516:24:44GBp132549.50XLONxeaNtFelqs0
28-08-202516:24:44GBp700549.00XLONxeaNtFelqs2
28-08-202516:24:44GBp743549.00BATExeaNtFelqsB
28-08-202516:24:44GBp1,236549.00XLONxeaNtFelqs9
28-08-202516:23:11GBp571549.50XLONxeaNtFelq7e
28-08-202516:23:04GBp57549.50XLONxeaNtFelq0W
28-08-202516:23:04GBp142549.50XLONxeaNtFelq0Y
28-08-202516:23:04GBp594549.50XLONxeaNtFelq0a
28-08-202516:23:04GBp16549.50XLONxeaNtFelq0c
28-08-202516:23:04GBp431549.50XLONxeaNtFelq0i
28-08-202516:23:04GBp119549.50XLONxeaNtFelq0k
28-08-202516:23:04GBp744549.50XLONxeaNtFelq0q
28-08-202516:23:04GBp218549.50XLONxeaNtFelq0$
28-08-202516:23:04GBp254549.50XLONxeaNtFelq01
28-08-202516:23:04GBp430549.50XLONxeaNtFelq03
28-08-202516:23:04GBp706549.50XLONxeaNtFelq0z
28-08-202516:23:04GBp1,040549.50XLONxeaNtFelq0F
28-08-202516:23:04GBp813549.50XLONxeaNtFelq0H
28-08-202516:23:04GBp1549.50XLONxeaNtFelq0I
28-08-202516:13:39GBp82549.00XLONxeaNtFeloxd
28-08-202516:13:39GBp359549.00XLONxeaNtFeloxf
28-08-202516:13:39GBp41549.00XLONxeaNtFeloxg
28-08-202516:13:39GBp200549.00BATExeaNtFeloxr
28-08-202516:13:39GBp10549.00BATExeaNtFeloxt
28-08-202516:11:41GBp644549.00XLONxeaNtFeloNW
28-08-202516:11:32GBp510549.00BATExeaNtFeloHj
28-08-202516:11:15GBp8549.00BATExeaNtFeloSi
28-08-202516:11:11GBp7549.00BATExeaNtFeloPZ
28-08-202516:11:07GBp13549.00BATExeaNtFeloR2
28-08-202516:11:07GBp444549.00BATExeaNtFeloQa
28-08-202516:11:03GBp26549.00BATExeaNtFelpdv
28-08-202516:11:03GBp210549.00XLONxeaNtFelpcf
28-08-202516:11:01GBp430549.00XLONxeaNtFelpX5
28-08-202516:11:01GBp213549.00XLONxeaNtFelpXI
28-08-202516:11:01GBp214549.00XLONxeaNtFelpXT
28-08-202516:11:01GBp341549.00BATExeaNtFelpXU
28-08-202516:11:01GBp522549.00XLONxeaNtFelpWh
28-08-202516:11:01GBp639549.00BATExeaNtFelpWi
28-08-202516:11:01GBp2,278549.00XLONxeaNtFelpWf
28-08-202516:10:14GBp528549.00XLONxeaNtFelpff
28-08-202516:10:14GBp761549.00BATExeaNtFelpfN
28-08-202516:10:12GBp764549.00BATExeaNtFelpez
28-08-202516:10:12GBp33549.00BATExeaNtFelpeR
28-08-202516:10:12GBp642549.00BATExeaNtFelphb
28-08-202516:10:12GBp123549.00BATExeaNtFelphZ
28-08-202516:08:52GBp346549.00BATExeaNtFelp6V
28-08-202516:08:50GBp351549.00BATExeaNtFelp0@
28-08-202516:08:48GBp313549.00BATExeaNtFelp3D
28-08-202516:08:48GBp224549.00BATExeaNtFelp3F
28-08-202516:08:48GBp542549.00BATExeaNtFelp3R
28-08-202516:08:48GBp351549.00BATExeaNtFelp2X
28-08-202516:08:47GBp350549.00BATExeaNtFelp2C
28-08-202516:08:39GBp351549.00BATExeaNtFelpEU
28-08-202516:08:38GBp713549.00BATExeaNtFelp9C
28-08-202516:08:37GBp242549.00BATExeaNtFelp9O
28-08-202516:08:33GBp46549.00BATExeaNtFelpK6
28-08-202516:08:33GBp287549.00BATExeaNtFelpKC
28-08-202516:08:33GBp214549.00BATExeaNtFelpKI
28-08-202516:07:59GBp49547.50BATExeaNtFelpIQ
28-08-202516:07:51GBp397548.00XLONxeaNtFelpS4
28-08-202516:07:51GBp394548.00BATExeaNtFelpSB
28-08-202516:07:51GBp1,236548.00XLONxeaNtFelpSK
28-08-202516:07:51GBp556548.00BATExeaNtFelpSM
28-08-202516:07:51GBp680548.00BATExeaNtFelpSO
28-08-202516:07:37GBp72548.00XLONxeaNtFelpO@
28-08-202516:07:37GBp616548.00BATExeaNtFelpO0
28-08-202516:07:37GBp22548.00XLONxeaNtFelpOu
28-08-202516:07:37GBp7548.00XLONxeaNtFelpOw
28-08-202516:07:37GBp234548.00XLONxeaNtFelpOy
28-08-202516:04:18GBp644548.00BATExeaNtFelmB1
28-08-202516:03:43GBp36548.50XLONxeaNtFelmIt
28-08-202516:03:43GBp430548.50XLONxeaNtFelmIv
28-08-202516:03:43GBp110548.50XLONxeaNtFelmIx
28-08-202516:03:43GBp23548.00XLONxeaNtFelmI@
28-08-202516:03:43GBp6548.00XLONxeaNtFelmI0
28-08-202516:03:43GBp8548.00XLONxeaNtFelmI2
28-08-202516:03:43GBp563548.00BATExeaNtFelmI4
28-08-202516:03:43GBp673548.00BATExeaNtFelmI6
28-08-202516:02:33GBp606548.00BATExeaNtFelnY9
28-08-202516:00:46GBp1,236548.50XLONxeaNtFeln3c
28-08-202516:00:46GBp1,236548.50BATExeaNtFeln3e
28-08-202516:00:37GBp274548.50XLONxeaNtFelnCd
28-08-202516:00:13GBp636548.50BATExeaNtFelnGV
28-08-202515:59:27GBp207548.50BATExeaNtFel@Yh
28-08-202515:58:22GBp1,042548.50XLONxeaNtFel@ov
28-08-202515:58:22GBp1,798548.50XLONxeaNtFel@ox
28-08-202515:58:22GBp2,900548.50XLONxeaNtFel@oz
28-08-202515:58:22GBp25548.50XLONxeaNtFel@o$
28-08-202515:58:22GBp156548.50XLONxeaNtFel@o1
28-08-202515:58:22GBp92548.50XLONxeaNtFel@o3
28-08-202515:58:22GBp590548.50XLONxeaNtFel@o5
28-08-202515:58:22GBp60548.50XLONxeaNtFel@o7
28-08-202515:58:22GBp374548.50XLONxeaNtFel@o9
28-08-202515:58:22GBp202548.50XLONxeaNtFel@oB
28-08-202515:58:22GBp1,236548.00XLONxeaNtFel@oH
28-08-202515:58:22GBp1,236548.00BATExeaNtFel@oJ
28-08-202515:50:08GBp365548.50XLONxeaNtFelyWs
28-08-202515:45:14GBp48548.00BATExeaNtFelzli
28-08-202515:45:00GBp390548.50BATExeaNtFelzer
28-08-202515:45:00GBp371548.50XLONxeaNtFelzep
28-08-202515:44:09GBp256549.00XLONxeaNtFelz@f
28-08-202515:43:48GBp126549.00XLONxeaNtFelzwl
28-08-202515:43:48GBp72549.00XLONxeaNtFelzwn
28-08-202515:43:48GBp107549.00XLONxeaNtFelzwp
28-08-202515:43:47GBp418549.00XLONxeaNtFelzwH
28-08-202515:43:47GBp7,179549.00XLONxeaNtFelzwN
28-08-202515:43:47GBp242549.00XLONxeaNtFelzwP
28-08-202515:43:46GBp342549.00XLONxeaNtFelz5a
28-08-202515:43:46GBp256549.00XLONxeaNtFelz5W
28-08-202515:43:46GBp430549.00XLONxeaNtFelz5Y
28-08-202515:43:40GBp504549.00XLONxeaNtFelz4d
28-08-202515:43:40GBp512549.00XLONxeaNtFelz4f
28-08-202515:43:40GBp92549.00XLONxeaNtFelz4h
28-08-202515:43:40GBp2,873549.00XLONxeaNtFelz4n
28-08-202515:43:40GBp1,320549.00XLONxeaNtFelz4p
28-08-202515:43:40GBp871549.00XLONxeaNtFelz4r
28-08-202515:43:40GBp1,648549.00XLONxeaNtFelz4t
28-08-202515:43:40GBp5,634549.00XLONxeaNtFelz4v
28-08-202515:43:40GBp281549.00XLONxeaNtFelz41
28-08-202515:43:40GBp800549.00XLONxeaNtFelz43
28-08-202515:43:40GBp234549.00XLONxeaNtFelz45
28-08-202515:43:40GBp943549.00XLONxeaNtFelz47
28-08-202515:43:40GBp234549.00XLONxeaNtFelz4C
28-08-202515:43:40GBp847549.00BATExeaNtFelz4J
28-08-202515:43:40GBp96549.00BATExeaNtFelz4L
28-08-202515:43:40GBp700548.50XLONxeaNtFelz4E
28-08-202515:43:40GBp1,313548.50BATExeaNtFelz4U
28-08-202515:43:40GBp1,229548.50XLONxeaNtFelz4S
28-08-202515:43:40GBp7548.50XLONxeaNtFelz4Q
28-08-202515:43:35GBp1,236549.00XLONxeaNtFelz6f
28-08-202515:43:35GBp1,236549.00BATExeaNtFelz6h
28-08-202515:41:20GBp242549.50XLONxeaNtFelwca
28-08-202515:38:40GBp14549.00XLONxeaNtFelw1T
28-08-202515:25:47GBp89549.50XLONxeaNtFelv1b
28-08-202515:25:47GBp416549.50XLONxeaNtFelv1i
28-08-202515:25:36GBp255549.00XLONxeaNtFelv2t
28-08-202515:16:28GBp299549.00XLONxeaNtFelaZ$
28-08-202515:16:28GBp51549.00XLONxeaNtFelaZv
28-08-202515:16:28GBp520549.00XLONxeaNtFelaZx
28-08-202515:16:28GBp398549.00XLONxeaNtFelaZz
28-08-202515:12:55GBp8,033547.50BATExeaNtFelbjq
28-08-202514:48:18GBp225546.50XLONxeaNtFeli8b
28-08-202514:48:18GBp14546.50BATExeaNtFeli8Z
28-08-202514:43:22GBp14546.00BATExeaNtFelgpz
28-08-202514:43:22GBp231546.00XLONxeaNtFelgpu
28-08-202514:42:44GBp547545.50XLONxeaNtFelg5n
28-08-202514:42:44GBp61545.50XLONxeaNtFelg5p
28-08-202514:42:30GBp102545.50XLONxeaNtFelg1G
28-08-202514:42:30GBp199545.50XLONxeaNtFelg1I
28-08-202514:42:28GBp845545.50XLONxeaNtFelg2c
28-08-202514:33:49GBp325544.50XLONxeaNtFelf2q
28-08-202514:33:49GBp530544.50XLONxeaNtFelf2s
28-08-202514:33:49GBp357544.50BATExeaNtFelf2u
28-08-202514:33:40GBp352545.00XLONxeaNtFelfEf
28-08-202514:33:40GBp781545.00BATExeaNtFelfEh
28-08-202514:33:40GBp98545.00XLONxeaNtFelfEj
28-08-202514:33:40GBp14545.00XLONxeaNtFelfEl
28-08-202514:33:40GBp371545.00XLONxeaNtFelfEn
28-08-202514:32:00GBp292545.50XLONxeaNtFelMxE
28-08-202514:32:00GBp586545.50XLONxeaNtFelMxK
28-08-202514:32:00GBp925545.50XLONxeaNtFelMxM
28-08-202514:32:00GBp382545.50BATExeaNtFelMxO
28-08-202514:32:00GBp450545.50BATExeaNtFelMxQ
28-08-202514:31:00GBp1,933546.00XLONxeaNtFelNX9
28-08-202514:31:00GBp1,545546.00BATExeaNtFelNXB
28-08-202514:26:00GBp110546.00XLONxeaNtFelLsh
28-08-202514:26:00GBp145546.00XLONxeaNtFelLsj
28-08-202514:22:01GBp9546.50BATExeaNtFelI3K
28-08-202514:22:01GBp341546.50BATExeaNtFelI3M
28-08-202514:21:58GBp420546.50XLONxeaNtFelIDi
28-08-202514:21:58GBp31546.50XLONxeaNtFelIDk
28-08-202514:21:00GBp586546.50BATExeaNtFelJaX
28-08-202514:21:00GBp701546.50XLONxeaNtFelJbV
28-08-202514:21:00GBp5546.50XLONxeaNtFelJaZ
28-08-202514:21:00GBp9546.50XLONxeaNtFelJab
28-08-202514:21:00GBp162546.50XLONxeaNtFelJad
28-08-202514:20:02GBp1,359547.00XLONxeaNtFelJ56
28-08-202514:20:02GBp254547.00XLONxeaNtFelJ58
28-08-202514:20:02GBp1,184547.00BATExeaNtFelJ5A
28-08-202514:18:42GBp454548.00XLONxeaNtFelGqZ
28-08-202514:18:42GBp8,700548.00XLONxeaNtFelGqa
28-08-202514:18:42GBp861548.00XLONxeaNtFelGqc
28-08-202514:18:42GBp13547.50XLONxeaNtFelGqh
28-08-202514:18:42GBp232548.50BATExeaNtFelGqn
28-08-202514:18:42GBp246548.50BATExeaNtFelGqp
28-08-202514:18:42GBp88548.50BATExeaNtFelGqr
28-08-202514:18:42GBp95548.00BATExeaNtFelGq$
28-08-202514:18:42GBp257547.50BATExeaNtFelGq1
28-08-202514:18:42GBp106548.00BATExeaNtFelGqz
28-08-202514:18:42GBp263548.50BATExeaNtFelGqt
28-08-202514:18:42GBp98548.50BATExeaNtFelGqv
28-08-202514:18:42GBp252548.50BATExeaNtFelGqx
28-08-202514:18:42GBp442547.00BATExeaNtFelGqJ
28-08-202514:18:42GBp541547.00XLONxeaNtFelGqF
28-08-202514:18:42GBp951547.50BATExeaNtFelGqT
28-08-202514:18:42GBp1,236547.50XLONxeaNtFelGqP
28-08-202514:05:32GBp319548.50BATExeaNtFelQqu
28-08-202514:00:01GBp238548.50BATExeaNtFelPWA
28-08-202514:00:01GBp282548.00BATExeaNtFelPWJ
28-08-202514:00:01GBp156548.00BATExeaNtFelPWL
28-08-202514:00:01GBp403548.00XLONxeaNtFelPWH
28-08-202513:58:26GBp296548.50XLONxeaNtFelPGA
28-08-202513:58:22GBp360548.50BATExeaNtFelPSx
28-08-202513:58:21GBp210548.50BATExeaNtFelPSJ
28-08-202513:58:21GBp1,098548.50BATExeaNtFelPSV
28-08-202513:58:21GBp119548.50BATExeaNtFelPVZ
28-08-202513:58:21GBp49548.50BATExeaNtFelPV$
28-08-202513:58:21GBp229548.00XLONxeaNtFelPVu
28-08-202513:58:21GBp179548.50BATExeaNtFelPVw
28-08-202513:58:21GBp228548.00XLONxeaNtFelPUl
28-08-202513:58:21GBp229548.50BATExeaNtFelPUo
28-08-202513:58:21GBp224548.00XLONxeaNtFelPUD
28-08-202513:58:21GBp880548.50BATExeaNtFelPUL
28-08-202513:58:21GBp90548.50BATExeaNtFelPUP
28-08-202513:58:21GBp105548.50BATExeaNtFelPUR
28-08-202513:58:21GBp280548.50BATExeaNtFelPUT
28-08-202513:58:21GBp250548.00BATExeaNtFelPUV
28-08-202513:58:21GBp398548.50BATExeaNtFelPUN
28-08-202513:58:21GBp89548.00BATExeaNtFelPPX
28-08-202513:58:21GBp210547.50XLONxeaNtFelPPd
28-08-202513:58:21GBp324547.50XLONxeaNtFelPPf
28-08-202513:58:21GBp354548.00XLONxeaNtFelPPh
28-08-202513:58:21GBp855548.00XLONxeaNtFelPPj
28-08-202513:58:21GBp536548.00BATExeaNtFelPPl
28-08-202513:58:21GBp766548.50BATExeaNtFelPPo
28-08-202513:58:21GBp9548.00XLONxeaNtFelPPv
28-08-202513:58:21GBp3548.00XLONxeaNtFelPPx
28-08-202513:58:21GBp2548.00XLONxeaNtFelPPz
28-08-202513:58:21GBp9548.00XLONxeaNtFelPP$
28-08-202513:29:26GBp241546.50XLONxeaNtFelFF3
28-08-202513:29:26GBp5546.50XLONxeaNtFelFF5
28-08-202513:29:26GBp112546.50XLONxeaNtFelFF7
28-08-202513:28:27GBp14546.50XLONxeaNtFelFHL
28-08-202513:28:27GBp177546.50XLONxeaNtFelFHN
28-08-202513:17:40GBp543544.00XLONxeaNtFelAaI
28-08-202513:17:40GBp1,242544.50XLONxeaNtFelAaP
28-08-202513:17:40GBp905544.50BATExeaNtFelAaR
28-08-202513:11:49GBp487544.50XLONxeaNtFelBlE
28-08-202513:11:49GBp408544.50BATExeaNtFelBlG
28-08-202513:11:49GBp354545.00BATExeaNtFelBlI
28-08-202513:10:40GBp671545.00XLONxeaNtFelB@P
28-08-202513:10:40GBp1,132545.50XLONxeaNtFelB@R
28-08-202513:10:27GBp207546.00BATExeaNtFelBxu
28-08-202513:10:27GBp253546.00BATExeaNtFelBxw
28-08-202513:10:27GBp21546.00XLONxeaNtFelBx@
28-08-202513:10:27GBp573546.00XLONxeaNtFelBx2
28-08-202513:10:27GBp176546.00XLONxeaNtFelBx4
28-08-202513:10:27GBp1,026545.00XLONxeaNtFelBxA
28-08-202513:10:27GBp598545.00BATExeaNtFelBxC
28-08-202513:05:48GBp110546.00XLONxeaNtFel8$z
28-08-202513:05:48GBp100546.00XLONxeaNtFel8$1
28-08-202513:04:56GBp210546.00XLONxeaNtFel81v
28-08-202513:04:54GBp28546.00BATExeaNtFel83n
28-08-202513:04:54GBp405546.00XLONxeaNtFel83p
28-08-202513:04:54GBp182546.00BATExeaNtFel83r
28-08-202513:04:54GBp52546.00XLONxeaNtFel83t
28-08-202513:04:54GBp463546.00BATExeaNtFel83A
28-08-202512:56:54GBp1,187545.50XLONxeaNtFeesZu
28-08-202512:56:54GBp363545.50XLONxeaNtFeesZw
28-08-202512:56:54GBp250545.50XLONxeaNtFeesZy
28-08-202512:56:54GBp315545.50XLONxeaNtFeesZ@
28-08-202512:56:54GBp51545.50XLONxeaNtFeesZ0
28-08-202512:56:54GBp993545.00XLONxeaNtFeesZD
28-08-202512:56:54GBp712545.00BATExeaNtFeesZF
28-08-202512:49:51GBp429545.50XLONxeaNtFeetND
28-08-202512:45:01GBp1544.50XLONxeaNtFeeqI8
28-08-202512:45:01GBp13544.50XLONxeaNtFeeqIA
28-08-202512:45:01GBp1544.50XLONxeaNtFeeqIC
28-08-202512:45:01GBp20544.50XLONxeaNtFeeqIE
28-08-202512:44:57GBp14544.50XLONxeaNtFeeqSb
28-08-202512:44:43GBp14544.50XLONxeaNtFeeqPD
28-08-202512:44:29GBp831545.00XLONxeaNtFeeqQe
28-08-202512:44:29GBp14545.00XLONxeaNtFeeqQg
28-08-202512:44:29GBp324545.00BATExeaNtFeeqQi
28-08-202512:44:18GBp14545.00XLONxeaNtFeerb6
28-08-202512:40:46GBp412545.00XLONxeaNtFeerM7
28-08-202512:40:46GBp310545.00BATExeaNtFeerM8
28-08-202512:40:46GBp844545.00XLONxeaNtFeerMH
28-08-202512:40:46GBp554545.00BATExeaNtFeerMJ
28-08-202512:35:02GBp9545.00BATExeaNtFeepaT
28-08-202512:35:01GBp339545.00XLONxeaNtFeepdh
28-08-202512:35:01GBp14545.00BATExeaNtFeepdj
28-08-202512:35:01GBp311545.00BATExeaNtFeepdl
28-08-202512:33:40GBp337545.00BATExeaNtFeeppf
28-08-202512:33:40GBp767545.00XLONxeaNtFeeppd
28-08-202512:27:09GBp200545.50XLONxeaNtFeemQ$
28-08-202512:27:09GBp700545.50XLONxeaNtFeemQ1
28-08-202512:27:09GBp99545.50XLONxeaNtFeemQ3
28-08-202512:27:09GBp7,078545.50XLONxeaNtFeemQv
28-08-202512:27:09GBp179545.50XLONxeaNtFeemQx
28-08-202512:27:09GBp516545.50XLONxeaNtFeemQz
28-08-202512:27:09GBp21545.00XLONxeaNtFeemQ6
28-08-202512:27:09GBp891545.00XLONxeaNtFeemQ8
28-08-202512:27:09GBp713545.00BATExeaNtFeemQA
28-08-202512:27:09GBp450545.00BATExeaNtFeemQC
28-08-202512:27:02GBp1,222546.00BATExeaNtFeena8
28-08-202512:27:02GBp1,485546.00BATExeaNtFeenaP
28-08-202512:27:02GBp977546.00BATExeaNtFeendY
28-08-202512:27:02GBp996546.00BATExeaNtFeendj
28-08-202512:27:01GBp997546.00BATExeaNtFeendr
28-08-202512:27:01GBp1,068546.00BATExeaNtFeendx
28-08-202512:27:01GBp555546.00BATExeaNtFeendE
28-08-202512:27:01GBp866545.50XLONxeaNtFeendL
28-08-202512:27:01GBp546545.50BATExeaNtFeendN
28-08-202512:27:01GBp49545.50XLONxeaNtFeendP
28-08-202512:26:01GBp640546.00XLONxeaNtFeens$
28-08-202512:26:01GBp227546.00XLONxeaNtFeens1
28-08-202512:26:01GBp532546.00BATExeaNtFeens3
28-08-202512:25:44GBp20546.00XLONxeaNtFeenz0
28-08-202512:25:44GBp53546.00XLONxeaNtFeenz2
28-08-202512:25:43GBp276546.00XLONxeaNtFeenzA
28-08-202512:25:43GBp7546.00XLONxeaNtFeenzC
28-08-202511:44:23GBp202544.00BATExeaNtFeebIW
28-08-202511:43:27GBp1,096544.50XLONxeaNtFeeYlZ
28-08-202511:43:20GBp147544.00BATExeaNtFeeYke
28-08-202511:41:12GBp64544.00BATExeaNtFeeYN1
28-08-202511:40:53GBp588544.50BATExeaNtFeeYSW
28-08-202511:40:53GBp330544.50XLONxeaNtFeeYTU
28-08-202511:40:44GBp14544.50BATExeaNtFeeYU0
28-08-202511:40:44GBp14544.50BATExeaNtFeeYU5
28-08-202511:40:44GBp19544.50BATExeaNtFeeYU9
28-08-202511:40:44GBp789544.50XLONxeaNtFeeYUB
28-08-202511:40:44GBp181544.50BATExeaNtFeeYUD
28-08-202511:40:44GBp16544.50BATExeaNtFeeYUF
28-08-202511:40:44GBp109544.50BATExeaNtFeeYUH
28-08-202511:26:45GBp35545.00XLONxeaNtFeejIZ
28-08-202511:26:40GBp5,402544.50XLONxeaNtFeejVb
28-08-202511:26:40GBp19544.50XLONxeaNtFeejVc
28-08-202511:10:07GBp14543.50XLONxeaNtFeeKm6
28-08-202511:05:01GBp727544.00BATExeaNtFeeLlG
28-08-202511:05:01GBp104544.00XLONxeaNtFeeLlC
28-08-202511:05:01GBp509544.00XLONxeaNtFeeLlE
28-08-202511:04:35GBp14544.00XLONxeaNtFeeLgM
28-08-202511:04:35GBp57544.00XLONxeaNtFeeLgO
28-08-202511:04:26GBp14544.00XLONxeaNtFeeLqH
28-08-202511:03:38GBp14544.00XLONxeaNtFeeL@N
28-08-202511:02:25GBp137544.00XLONxeaNtFeeLFp
28-08-202511:00:53GBp572544.50XLONxeaNtFeeLV4
28-08-202511:00:53GBp5544.50XLONxeaNtFeeLV6
28-08-202511:00:53GBp147544.50BATExeaNtFeeLV8
28-08-202511:00:53GBp581544.50BATExeaNtFeeLVA
28-08-202510:58:59GBp341545.00BATExeaNtFeeIzJ
28-08-202510:57:01GBp234545.00BATExeaNtFeeIHj
28-08-202510:55:03GBp285545.00BATExeaNtFeeJln
28-08-202510:51:07GBp784545.00BATExeaNtFeeJGX
28-08-202510:50:08GBp165543.50XLONxeaNtFeeGjn
28-08-202510:50:08GBp250543.50XLONxeaNtFeeGjp
28-08-202510:46:55GBp200542.50XLONxeaNtFeeGJc
28-08-202510:46:55GBp299542.50XLONxeaNtFeeGJe
28-08-202510:46:55GBp127542.50BATExeaNtFeeGJg
28-08-202510:46:19GBp290543.50XLONxeaNtFeeGOp
28-08-202510:46:19GBp45543.50XLONxeaNtFeeGOr
28-08-202510:42:54GBp345543.00BATExeaNtFeeH3y
28-08-202510:42:54GBp334543.00XLONxeaNtFeeH3u
28-08-202510:42:54GBp177543.00XLONxeaNtFeeH3w
28-08-202510:42:54GBp167543.50BATExeaNtFeeH3@
28-08-202510:42:54GBp177543.50BATExeaNtFeeH30
28-08-202510:42:54GBp3,697543.50BATExeaNtFeeH36
28-08-202510:42:54GBp118543.50XLONxeaNtFeeH3D
28-08-202510:42:54GBp242543.50XLONxeaNtFeeH3F
28-08-202510:42:54GBp33543.50BATExeaNtFeeH3H
28-08-202510:42:17GBp253543.50BATExeaNtFeeHBr
28-08-202510:42:15GBp1543.50XLONxeaNtFeeHBT
28-08-202510:42:15GBp61543.50XLONxeaNtFeeHBV
28-08-202510:42:15GBp14543.50XLONxeaNtFeeHAX
28-08-202510:42:15GBp19543.50XLONxeaNtFeeHAZ
28-08-202510:42:15GBp495543.50BATExeaNtFeeHBJ
28-08-202510:42:15GBp380543.50XLONxeaNtFeeHBL
28-08-202510:42:15GBp1543.50XLONxeaNtFeeHBN
28-08-202510:42:15GBp9543.50XLONxeaNtFeeHBP
28-08-202510:42:15GBp4543.50XLONxeaNtFeeHBR
28-08-202510:42:15GBp104543.50XLONxeaNtFeeHAb
28-08-202510:37:11GBp289544.00XLONxeaNtFeeUBP
28-08-202510:37:11GBp210544.00XLONxeaNtFeeUBV
28-08-202510:37:11GBp4,745544.00XLONxeaNtFeeUAb
28-08-202510:37:11GBp362544.00XLONxeaNtFeeUAd
28-08-202510:37:11GBp474543.50BATExeaNtFeeUAn
28-08-202510:37:11GBp1,912543.50XLONxeaNtFeeUAp
28-08-202510:37:11GBp21543.50BATExeaNtFeeUAr
28-08-202510:37:11GBp274544.00XLONxeaNtFeeUA$
28-08-202510:37:11GBp495543.50BATExeaNtFeeUA6
28-08-202510:37:11GBp612543.50XLONxeaNtFeeUA8
28-08-202510:30:06GBp550544.00XLONxeaNtFeeSkp
28-08-202510:30:06GBp255544.00BATExeaNtFeeSkr
28-08-202510:30:06GBp240544.00BATExeaNtFeeSkt
28-08-202510:27:00GBp282544.50XLONxeaNtFeeSK7
28-08-202510:10:25GBp384544.50XLONxeaNtFeeREf
28-08-202509:53:14GBp26544.50XLONxeaNtFee7$0
28-08-202509:53:14GBp235544.50XLONxeaNtFee7$2
28-08-202509:53:14GBp94544.50XLONxeaNtFee7$4
28-08-202509:52:07GBp251543.50XLONxeaNtFee7BC
28-08-202509:50:33GBp142543.50XLONxeaNtFee4dD
28-08-202509:50:33GBp121543.50XLONxeaNtFee4dF
28-08-202509:47:00GBp781542.00XLONxeaNtFee4BN
28-08-202509:47:00GBp438542.00BATExeaNtFee4BP
28-08-202509:47:00GBp178542.00BATExeaNtFee4BR
28-08-202509:47:00GBp6542.00XLONxeaNtFee4Ad
28-08-202509:44:50GBp700542.00XLONxeaNtFee5mh
28-08-202509:44:50GBp293542.00XLONxeaNtFee5mr
28-08-202509:44:50GBp79542.00XLONxeaNtFee5mt
28-08-202509:44:50GBp794542.00XLONxeaNtFee5mv
28-08-202509:44:50GBp755542.00BATExeaNtFee5m7
28-08-202509:44:50GBp555542.00XLONxeaNtFee5m5
28-08-202509:32:21GBp444542.00BATExeaNtFee39j
28-08-202509:32:21GBp855542.00XLONxeaNtFee39l
28-08-202509:32:21GBp471542.00BATExeaNtFee39y
28-08-202509:32:21GBp541542.00XLONxeaNtFee39w
28-08-202509:29:33GBp14542.00XLONxeaNtFee0zt
28-08-202509:29:09GBp28542.00XLONxeaNtFee0uh
28-08-202509:29:09GBp307542.00BATExeaNtFee0uj
28-08-202509:27:15GBp112541.50XLONxeaNtFee0Gh
28-08-202509:27:00GBp9542.50XLONxeaNtFee0T5
28-08-202509:27:00GBp700542.50XLONxeaNtFee0T7
28-08-202509:27:00GBp229542.50XLONxeaNtFee0TB
28-08-202509:27:00GBp495542.00XLONxeaNtFee0TL
28-08-202509:27:00GBp644542.00BATExeaNtFee0TN
28-08-202509:18:58GBp277542.50XLONxeaNtFeeETy
28-08-202509:18:58GBp20542.50XLONxeaNtFeeET@
28-08-202509:18:11GBp29543.00XLONxeaNtFeeFY7
28-08-202509:18:11GBp800543.00XLONxeaNtFeeFY9
28-08-202509:18:11GBp259542.50XLONxeaNtFeeFYC
28-08-202509:18:11GBp237542.50BATExeaNtFeeFYE
28-08-202509:18:11GBp86542.50XLONxeaNtFeeFYG
28-08-202509:18:01GBp551543.00XLONxeaNtFeeFla
28-08-202509:18:01GBp341543.00BATExeaNtFeeFlg
28-08-202509:18:01GBp495543.00XLONxeaNtFeeFli
28-08-202509:18:01GBp450543.00BATExeaNtFeeFl7
28-08-202509:18:01GBp481543.00XLONxeaNtFeeFl1
28-08-202509:18:01GBp304543.00BATExeaNtFeeFl3
28-08-202509:18:01GBp14543.00XLONxeaNtFeeFl5
28-08-202509:10:34GBp495543.50XLONxeaNtFeeDVc
28-08-202509:10:34GBp428543.50BATExeaNtFeeDVh
28-08-202509:10:34GBp495543.50XLONxeaNtFeeDVq
28-08-202509:10:34GBp719543.50BATExeaNtFeeDVs
28-08-202509:05:26GBp209544.50XLONxeaNtFeeB8b
28-08-202509:05:26GBp184544.50XLONxeaNtFeeB8d
28-08-202509:05:26GBp495544.00XLONxeaNtFeeB8i
28-08-202509:05:26GBp781544.00BATExeaNtFeeB8k
28-08-202509:03:56GBp255545.00BATExeaNtFee8tX
28-08-202509:01:32GBp790545.00BATExeaNtFee9X7
28-08-202509:01:32GBp683545.00BATExeaNtFee9XM
28-08-202509:01:32GBp495544.50XLONxeaNtFee9XT
28-08-202509:01:32GBp495544.50BATExeaNtFee9XV
28-08-202509:01:31GBp60544.50XLONxeaNtFee9Z$
28-08-202509:01:31GBp48544.50XLONxeaNtFee9Z1
28-08-202508:59:08GBp50545.00XLONxeaNtFee9J3
28-08-202508:59:08GBp337545.00BATExeaNtFee9J5
28-08-202508:59:01GBp34545.00XLONxeaNtFee9TI
28-08-202508:59:01GBp286545.00XLONxeaNtFee9TK
28-08-202508:58:31GBp259545.50XLONxeaNtFee9QH
28-08-202508:58:20GBp200545.00XLONxeaNtFefscD
28-08-202508:58:14GBp2,043545.50XLONxeaNtFefsWk
28-08-202508:45:47GBp5,623544.00BATExeaNtFefqTh
28-08-202508:45:47GBp7544.00BATExeaNtFefqTj
28-08-202508:45:47GBp432543.50XLONxeaNtFefqTo
28-08-202508:45:47GBp495543.50BATExeaNtFefqTq
28-08-202508:45:41GBp6,526544.50XLONxeaNtFefqVd
28-08-202508:45:41GBp284544.50XLONxeaNtFefqVf
28-08-202508:45:41GBp72544.50XLONxeaNtFefqVh
28-08-202508:45:41GBp250544.50XLONxeaNtFefqVl
28-08-202508:45:41GBp495544.00XLONxeaNtFefqVr
28-08-202508:45:41GBp495544.00BATExeaNtFefqVt
28-08-202508:34:01GBp42544.50XLONxeaNtFefpFu
28-08-202508:34:01GBp362544.50XLONxeaNtFefpFw
28-08-202508:34:01GBp700544.50XLONxeaNtFefpFy
28-08-202508:34:01GBp495544.00XLONxeaNtFefpF9
28-08-202508:34:01GBp45544.00BATExeaNtFefpFB
28-08-202508:34:01GBp450544.00BATExeaNtFefpFD
28-08-202508:17:10GBp120545.00XLONxeaNtFef$LZ
28-08-202508:17:10GBp737545.00XLONxeaNtFef$Lb
28-08-202508:17:10GBp217545.00XLONxeaNtFef$Ld
28-08-202508:17:10GBp89545.00XLONxeaNtFef$Lw
28-08-202508:17:10GBp433545.00XLONxeaNtFef$Ly
28-08-202508:17:10GBp248545.00XLONxeaNtFef$L2
28-08-202508:17:10GBp433545.00XLONxeaNtFef$L4
28-08-202508:17:10GBp110545.00XLONxeaNtFef$LI
28-08-202508:17:10GBp433545.00XLONxeaNtFef$LK
28-08-202508:17:09GBp124544.50BATExeaNtFef$Kd
28-08-202508:17:09GBp450544.50BATExeaNtFef$Kf
28-08-202508:17:09GBp840545.00XLONxeaNtFef$Kh
28-08-202508:16:48GBp495545.50XLONxeaNtFef$IY

