SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 238/2025

Tvis, 29. august 2025

Ændring i direktionen – TCM Group ansætter ny CFO.

TCM Group udnævner Jan Boendorf Madsen til ny CFO med tiltrædelse den 1. november 2025

CEO Torben Paulin udtaler:

”Det er mig en glæde at kunne meddele, at TCM Group har udnævnt Jan Boendorf Madsen til CFO med tiltrædelse den 1. november 2025.

Jan er en forretningsorienteret CFO med en stærk finansiel værktøjskasse og omfattende ledelseserfaring. Han har bestridt ledende økonomistillinger i flere virksomheder, herunder i VKR Gruppen, en førende dansk producent inden for vinduesindustrien. Gennem sin karriere har Jan med stor succes formået at forene solid økonomistyring med vækstskabelse, driftsmæssig effektivitet og strategisk udvikling. Med denne baggrund vil TCM Group drage nytte af værdifuld ekspertise fra industrier med produktionsmæssige kompleksiteter, der minder om vores egne.

Vores nuværende CFO, Thomas Hjannung, som meddelte sin fratræden i maj 2025, vil forblive i TCM Group i en kort overgangsperiode i november for at sikre en smidig og veltilrettelagt overdragelse.

Jeg vil gerne udtrykke min oprigtige tak til Thomas for hans dedikerede indsats og ønske ham al mulig succes i hans fremtidige virke.

Kontakt

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

CEO Torben Paulin +45 21210464

IR Contact - ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplys-ninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

