„Utenos trikotaže“ paskirtas naujas finansų vadovas

SBA grupės įmonėje „Utenos trikotažas“ paskirtas naujas finansų vadovas, pakeitęs nuo 2023 m. šias pareigas ėjusį Aurimą Likų. Užbaigusi finansinės transformacijos etapą ir pasiekusi pelningumo lūžį, bendrovė žengia į naują – augimo – fazę. Jai nuo rugsėjo 1 d. vadovaus patyręs finansų vadovas Tadas Baužys. Aurimas Likus ir toliau tęs darbą SBA grupėje, užimdamas verslo kontrolės vadovo pareigas.
Tadas Baužys turi vertingos patirties tiek investicinių projektų valdymo, tiek tarptautinių korporacijų finansų kontrolės srityse. Jis dirbo su sudėtingais finansiniais modeliais, rengė galimybių studijas, pritraukė finansavimą bei užtikrino efektyvų didelės apimties biudžetų valdymą. „Utenos trikotažo“ finansų vadovo pareigas T. Baužys eis būdamas ir verslo kontrolieriumi SBA grupėje.
„Esu įsitikinusi, kad Tado patirtis ir specializacija į plėtrą padės mums sustiprinti pasiektą finansinį lūžį ir užtikrinti tvarų tolimesnį augimą. Jo strateginis požiūris padės įmonei toliau kryptingai įgyvendinti suplanuotus restruktūrizavimo veiksmus ir sėkmingai žengti į kitą vystymosi etapą,“ – sako „Utenos trikotažo“ vadovė Nomeda Kaučikienė.
Antrąjį 2025 m. ketvirtį „Utenos trikotažas“ po ilgos pertraukos dirbo pelningai, pelningumo tikslą pasiekdamas ketvirčiu anksčiau nei planuota. Pirmąjį pusmetį grupės pardavimai augo 30,9 %, o užsakomųjų trikotažo gaminių segmente – 45,2 %. Bendrovės EBITDA tapo teigiama ir siekė 418 tūkst. eurų, grupės nuostoliai sumažėjo 78 %.
„Utenos trikotažas“ yra viena didžiausių ir tvariausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės „Utenos trikotažo“ veiklos sritys – inovatyvių medžiagų vystymas ir drabužių gamyba pažangiems tarptautiniams prekių ženklams.
„Utenos trikotažo“ grupė valdo dvi aktyviai veikiančias tekstilės gamyklas – AB „Utenos trikotažas“ (Lietuva) ir OAO „Mrija“ (Ukraina). Aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės įsipareigojimai apima visas „Utenos trikotažo“ gamybos ir veiklos sritis – nuo natūraliai auginamų pluoštų, cheminių medžiagų naudojimo gamyboje ir jų poveikio aplinkai, pagaminto drabužio savybių iki sąžiningo atlygio darbuotojams ir absoliutaus gamybos procesų skaidrumo. „Utenos Trikotažas“ yra SBA grupės dalis.
