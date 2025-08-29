Admirals Group AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Perioodil, mida iseloomustas madalam kliendi kauplemisaktiivsus Grupi põhiturgudel Euroopas, demonstreeris Admirals Group oma pühendumust kulude kontrollile ja strateegilisele ümberpositsioneerimisele:

Kauplemistegevuse netotulu oli 13,3 miljonit eurot (6K 2024: 22,0 miljonit eurot).

(6K 2024: 22,0 miljonit eurot). Tegevuskulud vähenesid 2025. aasta esimesel poolel 20% võrra, ulatudes 18,3 miljoni euroni (6K 2024: 22,9 miljonit eurot).

võrra, ulatudes (6K 2024: 22,9 miljonit eurot). Puhaskahjum oli -5,9 miljonit eurot (6K 2024: -1,2 miljonit eurot).

(6K 2024: -1,2 miljonit eurot). Aktiivsete klientide arv oli 23 190. Grupp keskendub nüüd kliendibaasi taastamisele ja laiendamisele pärast ajutist strateegilist pausi.

2024. aastal peatas Admirals vabatahtlikult uute Euroopa klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd. kaudu, kooskõlastatult Küprose järelevalve, CYSEC soovitustega. See ajutine meede kajastas meie pühendumust kõrgeimatele regulatiivse vastavuse ja kliendiusalduse standarditele.

Pärast kõigi vajalike meetmete edukat rakendamist taastas Admirals 2025. aasta märtsis klientide vastuvõtmise ELis ning pöördus tagasi grupi võtmeturule. Uute klientide kaasamist intensiivistati 2025. aasta teises kvartalis, tugevdades meie positsiooni usaldusväärse investeerimismaakleri ja vastutustundliku partnerina.

Grupp on jätkuvalt kindel oma tuleviku ja strateegia suhtes, mida toetavad kaasaaegne kauplemisplatvorm, tugev finantsseisund ja viimastel aastatel saavutatud tegevuse efektiivsus. Admirals on hästi positsioneeritud jätkusuutlikuks kasvuks, keskendudes klientide vajaduste täitmisele ja pikaajalise väärtuse loomisele kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 30.06.2025 31.12.2024 Varad Raha ja raha ekvivalendid 41 906 41 607 Nõuded investeerimisühingutele 16 935 18 736 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 910 1 228 Laenud ja nõuded 4 320 8 315 Varud 259 665 Muud varad 2 099 2 092 Materiaalne põhivara 1 449 1 359 Kasutusõigusega vara 2 077 2 541 Immateriaalne põhivara 2 651 3 304 Varad kokku 72 606 79 847 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 328 334 Võlad ja ettemaksed 3 206 3 326 Edasilükkunud tulumaksukohustus 0 0 Allutatud võlakirjad 4 104 4 103 Rendikohustis 2 351 2 818 Kohustused kokku 9 989 10 581 Omakapital Aktsiakapital 250 250 Omaaktsiad -956 -456 Kohustuslik reservkapital 25 25 Realiseerimata kursivahed -756 30 Jaotamata kasum 64 054 69 417 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 62 617 69 266 Mittekontrolliv osalus 0 0 Omakapital kokku 62 617 69 266 Kohustused ja omakapital kokku 72 606 79 847

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 30.06.2025 30.06.2024 Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 14 125 23 003 Komisjoni- ja vahendustasu tulu 593 785 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -1 365 -1 793 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 159 290 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -195 -324 Kauplemistegevuse netotulu 13 317 21 961 Muud samalaadsed intressitulud 0 37 Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil 827 467 Intressikulu -233 -234 Muud tulud 195 261 Muud kulud -384 -264 Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest -1 257 -488 Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 0 -145 Tööjõukulud -6 147 -7 064 Tegevuskulud -10 716 -13 864 Põhivara kulum -1 074 -1 406 Kasutusõigusega vara kulum -380 -392 (Kahjum) / Kasum enne tulumaksu -5 852 -1 131 Tulumaks -12 -21 Aruandeperioodi (kahjum) / kasum -5 864 -1 152 Muu koondkahjum: Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse: Realiseerimata kursivahed -786 470 Aruandeperioodi muu koondkahjum -786 470 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -6 650 -682 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum -5 863 -1 170 Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum) 0 19 Aruandeaasta puhaskahjum / kasum -5 863 -1 151 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum -5 863 -700 Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum) 0 19 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -5 863 -681 Puhaskahjum / kasum aktsia kohta -2,38 -0,47

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admirals Group AS-i juhatuse esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/

Manus