Admirals Group AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Perioodil, mida iseloomustas madalam kliendi kauplemisaktiivsus Grupi põhiturgudel Euroopas, demonstreeris Admirals Group oma pühendumust kulude kontrollile ja strateegilisele ümberpositsioneerimisele:
- Kauplemistegevuse netotulu oli 13,3 miljonit eurot (6K 2024: 22,0 miljonit eurot).
- Tegevuskulud vähenesid 2025. aasta esimesel poolel 20% võrra, ulatudes 18,3 miljoni euroni (6K 2024: 22,9 miljonit eurot).
- Puhaskahjum oli -5,9 miljonit eurot (6K 2024: -1,2 miljonit eurot).
- Aktiivsete klientide arv oli 23 190. Grupp keskendub nüüd kliendibaasi taastamisele ja laiendamisele pärast ajutist strateegilist pausi.
2024. aastal peatas Admirals vabatahtlikult uute Euroopa klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd. kaudu, kooskõlastatult Küprose järelevalve, CYSEC soovitustega. See ajutine meede kajastas meie pühendumust kõrgeimatele regulatiivse vastavuse ja kliendiusalduse standarditele.
Pärast kõigi vajalike meetmete edukat rakendamist taastas Admirals 2025. aasta märtsis klientide vastuvõtmise ELis ning pöördus tagasi grupi võtmeturule. Uute klientide kaasamist intensiivistati 2025. aasta teises kvartalis, tugevdades meie positsiooni usaldusväärse investeerimismaakleri ja vastutustundliku partnerina.
Grupp on jätkuvalt kindel oma tuleviku ja strateegia suhtes, mida toetavad kaasaaegne kauplemisplatvorm, tugev finantsseisund ja viimastel aastatel saavutatud tegevuse efektiivsus. Admirals on hästi positsioneeritud jätkusuutlikuks kasvuks, keskendudes klientide vajaduste täitmisele ja pikaajalise väärtuse loomisele kõigile sidusrühmadele.
Finantsseisundi aruanne
|(tuhandetes eurodes)
|30.06.2025
|31.12.2024
|Varad
|Raha ja raha ekvivalendid
|41 906
|41 607
|Nõuded investeerimisühingutele
|16 935
|18 736
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|910
|1 228
|Laenud ja nõuded
|4 320
|8 315
|Varud
|259
|665
|Muud varad
|2 099
|2 092
|Materiaalne põhivara
|1 449
|1 359
|Kasutusõigusega vara
|2 077
|2 541
|Immateriaalne põhivara
|2 651
|3 304
|Varad kokku
|72 606
|79 847
|Kohustused
|Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|328
|334
|Võlad ja ettemaksed
|3 206
|3 326
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|0
|0
|Allutatud võlakirjad
|4 104
|4 103
|Rendikohustis
|2 351
|2 818
|Kohustused kokku
|9 989
|10 581
|Omakapital
|Aktsiakapital
|250
|250
|Omaaktsiad
|-956
|-456
|Kohustuslik reservkapital
|25
|25
|Realiseerimata kursivahed
|-756
|30
|Jaotamata kasum
|64 054
|69 417
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku
|62 617
|69 266
|Mittekontrolliv osalus
|0
|0
|Omakapital kokku
|62 617
|69 266
|Kohustused ja omakapital kokku
|72 606
|79 847
Koondkasumiaruanne
|(tuhandetes eurodes)
|30.06.2025
|30.06.2024
|Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|14 125
|23 003
|Komisjoni- ja vahendustasu tulu
|593
|785
|Komisjoni- ja vahendustasu kulu
|-1 365
|-1 793
|Muud kauplemistegevusega seotud tulud
|159
|290
|Muud kauplemistegevusega seotud kulud
|-195
|-324
|Kauplemistegevuse netotulu
|13 317
|21 961
|Muud samalaadsed intressitulud
|0
|37
|Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil
|827
|467
|Intressikulu
|-233
|-234
|Muud tulud
|195
|261
|Muud kulud
|-384
|-264
|Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest
|-1 257
|-488
|Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|0
|-145
|Tööjõukulud
|-6 147
|-7 064
|Tegevuskulud
|-10 716
|-13 864
|Põhivara kulum
|-1 074
|-1 406
|Kasutusõigusega vara kulum
|-380
|-392
|(Kahjum) / Kasum enne tulumaksu
|-5 852
|-1 131
|Tulumaks
|-12
|-21
|Aruandeperioodi (kahjum) / kasum
|-5 864
|-1 152
|Muu koondkahjum:
|Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse:
|Realiseerimata kursivahed
|-786
|470
|Aruandeperioodi muu koondkahjum
|-786
|470
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum
|-6 650
|-682
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum
|-5 863
|-1 170
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum)
|0
|19
|Aruandeaasta puhaskahjum / kasum
|-5 863
|-1 151
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum
|-5 863
|-700
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum)
|0
|19
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum
|-5 863
|-681
|Puhaskahjum / kasum aktsia kohta
|-2,38
|-0,47
Lisainfo:
Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com
+372 6309 300
https://www.admirals.group/
Manus