Admirals Group AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Perioodil, mida iseloomustas madalam kliendi kauplemisaktiivsus Grupi põhiturgudel Euroopas, demonstreeris Admirals Group oma pühendumust kulude kontrollile ja strateegilisele ümberpositsioneerimisele:

  • Kauplemistegevuse netotulu oli 13,3 miljonit eurot (6K 2024: 22,0 miljonit eurot).
  • Tegevuskulud vähenesid 2025. aasta esimesel poolel 20% võrra, ulatudes 18,3 miljoni euroni (6K 2024: 22,9 miljonit eurot).
  • Puhaskahjum oli -5,9 miljonit eurot (6K 2024: -1,2 miljonit eurot).
  • Aktiivsete klientide arv oli 23 190. Grupp keskendub nüüd kliendibaasi taastamisele ja laiendamisele pärast ajutist strateegilist pausi.

2024. aastal peatas Admirals vabatahtlikult uute Euroopa klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd. kaudu, kooskõlastatult Küprose järelevalve, CYSEC soovitustega. See ajutine meede kajastas meie pühendumust kõrgeimatele regulatiivse vastavuse ja kliendiusalduse standarditele.

Pärast kõigi vajalike meetmete edukat rakendamist taastas Admirals 2025. aasta märtsis klientide vastuvõtmise ELis ning pöördus tagasi grupi võtmeturule. Uute klientide kaasamist intensiivistati 2025. aasta teises kvartalis, tugevdades meie positsiooni usaldusväärse investeerimismaakleri ja vastutustundliku partnerina.

Grupp on jätkuvalt kindel oma tuleviku ja strateegia suhtes, mida toetavad kaasaaegne kauplemisplatvorm, tugev finantsseisund ja viimastel aastatel saavutatud tegevuse efektiivsus. Admirals on hästi positsioneeritud jätkusuutlikuks kasvuks, keskendudes klientide vajaduste täitmisele ja pikaajalise väärtuse loomisele kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)30.06.202531.12.2024
Varad  
Raha ja raha ekvivalendid41 90641 607
Nõuded investeerimisühingutele16 93518 736
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande9101 228
Laenud ja nõuded4 3208 315
Varud259665
Muud varad2 0992 092
Materiaalne põhivara1 4491 359
Kasutusõigusega vara2 0772 541
Immateriaalne põhivara2 6513 304
Varad kokku72 60679 847
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande328334
Võlad ja ettemaksed3 2063 326
Edasilükkunud tulumaksukohustus00
Allutatud võlakirjad4 1044 103
Rendikohustis2 3512 818
Kohustused kokku9 98910 581
   
Omakapital  
Aktsiakapital250250
Omaaktsiad-956-456
Kohustuslik reservkapital2525
Realiseerimata kursivahed-75630
Jaotamata kasum64 05469 417
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku62 61769 266
Mittekontrolliv osalus00
Omakapital kokku62 61769 266
Kohustused ja omakapital kokku72 60679 847

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)30.06.202530.06.2024
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande14 12523 003
Komisjoni- ja vahendustasu tulu593785
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-1 365-1 793
Muud kauplemistegevusega seotud tulud159290
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-195-324
Kauplemistegevuse netotulu13 31721 961
Muud samalaadsed intressitulud037
Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil827467
Intressikulu-233-234
Muud tulud195261
Muud kulud-384-264
Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest-1 257-488
Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande0-145
Tööjõukulud-6 147-7 064
Tegevuskulud-10 716-13 864
Põhivara kulum-1 074-1 406
Kasutusõigusega vara kulum-380-392
(Kahjum) / Kasum enne tulumaksu-5 852-1 131
Tulumaks-12-21
Aruandeperioodi (kahjum) / kasum-5 864-1 152
Muu koondkahjum:  
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Realiseerimata kursivahed-786470
Aruandeperioodi muu koondkahjum-786470
Aruandeaasta koondkahjum / kasum-6 650-682
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum-5 863-1 170
Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum)019
Aruandeaasta puhaskahjum / kasum-5 863-1 151
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum-5 863-700
Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum)019
Aruandeaasta koondkahjum / kasum-5 863-681
Puhaskahjum / kasum aktsia kohta-2,38-0,47

Lisainfo: 

Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com 
+372 6309 300
https://www.admirals.group/

Manus


