Admiral Markets AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admiral Markets AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Perioodil, mida iseloomustas madalam kliendi kauplemisaktiivsus Grupi põhiturgudel Euroopas, demonstreeris Admirals Markets AS oma pühendumust kulude kontrollile ja strateegilisele ümberpositsioneerimisele.

  • Kauplemistegevuse netotulu oli 4,1 miljonit eurot (6K 2024: 6,9 miljonit eurot).
  • Puhaskahjum oli -3,5 miljonit eurot (6K 2024: puhaskasum 0,9 miljonit eurot).
  • Aktiivsete klientide arv oli 23 190. Grupp keskendub nüüd kliendibaasi taastamisele ja laiendamisele pärast ajutist strateegilist pausi.

2024. aastal peatas Admirals vabatahtlikult uute Euroopa klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd. kaudu, kooskõlastatult Küprose järelevalve, CYSEC soovitustega. See ajutine meede kajastas meie pühendumust kõrgeimatele regulatiivse vastavuse ja kliendiusalduse standarditele.

Pärast kõigi vajalike meetmete edukat rakendamist taastas Admirals 2025. aasta märtsis klientide vastuvõtmise ELis ning pöördus tagasi grupi võtmeturule. Uute klientide kaasamist intensiivistati 2025. aasta teises kvartalis, tugevdades meie positsiooni usaldusväärse investeerimismaakleri ja vastutustundliku partnerina.

Grupp on jätkuvalt kindel oma tuleviku ja strateegia suhtes, mida toetavad kaasaaegne kauplemisplatvorm, tugev finantsseisund ja viimastel aastatel saavutatud tegevuse efektiivsus. Admirals on hästi positsioneeritud jätkusuutlikuks kasvuks, keskendudes klientide vajaduste täitmisele ja pikaajalise väärtuse loomisele kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)30.06.202531.12.2024
Varad  
Nõuded krediidiasutustele 26 065 19 381
Nõuded investeerimisühingutele 11 692 13 362
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 910 1 602
Laenud ja nõuded 25 390 29 231
Varud 259 665
Muud varad 681 650
Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180
Materiaalne põhivara 1 212 1 041
Kasutusõigusega vara 1 515 1 757
Immateriaalne põhivara 2 322 2 821
Varad kokku 74 226 74 690
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 328 333
Võlad ja ettemaksed 4 090 744
Allutatud võlakirjad 1 347 1 347
Rendikohustised 1 767 2 025
Kohustused kokku 7 532 4 449
   
Omakapital  
Aktsiakapital 2 586 2 586
Kohustuslik reservkapital 259 259
Jaotamata kasum 63 849 67 396
Omakapital kokku 66 694 70 241
Kohustused ja omakapital kokku 74 226 74 690

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)30.06.202530.06.2024
Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande13 91721 954
Vahendustasu tulu413656
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-10 308-15 951
Muud kauplemistegevusega seotud tulud142248
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-480
Kauplemistegevuse netotulu4 1166 907
Muud samalaadsed intressitulud038
Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile569633
Intressikulu-73-78
Muud tulud216212
Muud kulud00
Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest-631121
Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande-94-145
Tööjõukulud-1 986-2 158
Tegevuskulud-4 560-3 695
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum-861-738
Kasutusõigusega vara kulum-243-242
Kasum enne tulumaksu-3 547855
Tulumaks00
Aruandeperioodi puhaskasum-3 547855
Aruandeperioodi koondkasum-3 547855
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta-8,782,12

Lisainfo: 

Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com 
+372 6309 300
https://www.admirals.group/

