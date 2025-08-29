Admiral Markets AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Perioodil, mida iseloomustas madalam kliendi kauplemisaktiivsus Grupi põhiturgudel Euroopas, demonstreeris Admirals Markets AS oma pühendumust kulude kontrollile ja strateegilisele ümberpositsioneerimisele.

Kauplemistegevuse netotulu oli 4,1 miljonit eurot (6K 2024: 6,9 miljonit eurot).

(6K 2024: 6,9 miljonit eurot). Puhaskahjum oli -3,5 miljonit eurot (6K 2024: puhaskasum 0,9 miljonit eurot).

(6K 2024: puhaskasum 0,9 miljonit eurot). Aktiivsete klientide arv oli 23 190. Grupp keskendub nüüd kliendibaasi taastamisele ja laiendamisele pärast ajutist strateegilist pausi.





2024. aastal peatas Admirals vabatahtlikult uute Euroopa klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd. kaudu, kooskõlastatult Küprose järelevalve, CYSEC soovitustega. See ajutine meede kajastas meie pühendumust kõrgeimatele regulatiivse vastavuse ja kliendiusalduse standarditele.

Pärast kõigi vajalike meetmete edukat rakendamist taastas Admirals 2025. aasta märtsis klientide vastuvõtmise ELis ning pöördus tagasi grupi võtmeturule. Uute klientide kaasamist intensiivistati 2025. aasta teises kvartalis, tugevdades meie positsiooni usaldusväärse investeerimismaakleri ja vastutustundliku partnerina.

Grupp on jätkuvalt kindel oma tuleviku ja strateegia suhtes, mida toetavad kaasaaegne kauplemisplatvorm, tugev finantsseisund ja viimastel aastatel saavutatud tegevuse efektiivsus. Admirals on hästi positsioneeritud jätkusuutlikuks kasvuks, keskendudes klientide vajaduste täitmisele ja pikaajalise väärtuse loomisele kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 30.06.2025 31.12.2024 Varad Nõuded krediidiasutustele 26 065 19 381 Nõuded investeerimisühingutele 11 692 13 362 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 910 1 602 Laenud ja nõuded 25 390 29 231 Varud 259 665 Muud varad 681 650 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 1 212 1 041 Kasutusõigusega vara 1 515 1 757 Immateriaalne põhivara 2 322 2 821 Varad kokku 74 226 74 690 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 328 333 Võlad ja ettemaksed 4 090 744 Allutatud võlakirjad 1 347 1 347 Rendikohustised 1 767 2 025 Kohustused kokku 7 532 4 449 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 63 849 67 396 Omakapital kokku 66 694 70 241 Kohustused ja omakapital kokku 74 226 74 690

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 30.06.2025 30.06.2024 Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 13 917 21 954 Vahendustasu tulu 413 656 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -10 308 -15 951 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 142 248 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -48 0 Kauplemistegevuse netotulu 4 116 6 907 Muud samalaadsed intressitulud 0 38 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 569 633 Intressikulu -73 -78 Muud tulud 216 212 Muud kulud 0 0 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest -631 121 Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -94 -145 Tööjõukulud -1 986 -2 158 Tegevuskulud -4 560 -3 695 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -861 -738 Kasutusõigusega vara kulum -243 -242 Kasum enne tulumaksu -3 547 855 Tulumaks 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum -3 547 855 Aruandeperioodi koondkasum -3 547 855 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta -8,78 2,12

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admirals Group AS-i juhatuse esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/

