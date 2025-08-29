Admiral Markets AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Perioodil, mida iseloomustas madalam kliendi kauplemisaktiivsus Grupi põhiturgudel Euroopas, demonstreeris Admirals Markets AS oma pühendumust kulude kontrollile ja strateegilisele ümberpositsioneerimisele.
- Kauplemistegevuse netotulu oli 4,1 miljonit eurot (6K 2024: 6,9 miljonit eurot).
- Puhaskahjum oli -3,5 miljonit eurot (6K 2024: puhaskasum 0,9 miljonit eurot).
- Aktiivsete klientide arv oli 23 190. Grupp keskendub nüüd kliendibaasi taastamisele ja laiendamisele pärast ajutist strateegilist pausi.
2024. aastal peatas Admirals vabatahtlikult uute Euroopa klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd. kaudu, kooskõlastatult Küprose järelevalve, CYSEC soovitustega. See ajutine meede kajastas meie pühendumust kõrgeimatele regulatiivse vastavuse ja kliendiusalduse standarditele.
Pärast kõigi vajalike meetmete edukat rakendamist taastas Admirals 2025. aasta märtsis klientide vastuvõtmise ELis ning pöördus tagasi grupi võtmeturule. Uute klientide kaasamist intensiivistati 2025. aasta teises kvartalis, tugevdades meie positsiooni usaldusväärse investeerimismaakleri ja vastutustundliku partnerina.
Grupp on jätkuvalt kindel oma tuleviku ja strateegia suhtes, mida toetavad kaasaaegne kauplemisplatvorm, tugev finantsseisund ja viimastel aastatel saavutatud tegevuse efektiivsus. Admirals on hästi positsioneeritud jätkusuutlikuks kasvuks, keskendudes klientide vajaduste täitmisele ja pikaajalise väärtuse loomisele kõigile sidusrühmadele.
Finantsseisundi aruanne
|(tuhandetes eurodes)
|30.06.2025
|31.12.2024
|Varad
|Nõuded krediidiasutustele
|26 065
|19 381
|Nõuded investeerimisühingutele
|11 692
|13 362
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|910
|1 602
|Laenud ja nõuded
|25 390
|29 231
|Varud
|259
|665
|Muud varad
|681
|650
|Investeeringud tütarettevõtetesse
|4 180
|4 180
|Materiaalne põhivara
|1 212
|1 041
|Kasutusõigusega vara
|1 515
|1 757
|Immateriaalne põhivara
|2 322
|2 821
|Varad kokku
|74 226
|74 690
|Kohustused
|Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|328
|333
|Võlad ja ettemaksed
|4 090
|744
|Allutatud võlakirjad
|1 347
|1 347
|Rendikohustised
|1 767
|2 025
|Kohustused kokku
|7 532
|4 449
|Omakapital
|Aktsiakapital
|2 586
|2 586
|Kohustuslik reservkapital
|259
|259
|Jaotamata kasum
|63 849
|67 396
|Omakapital kokku
|66 694
|70 241
|Kohustused ja omakapital kokku
|74 226
|74 690
Koondkasumiaruanne
|(tuhandetes eurodes)
|30.06.2025
|30.06.2024
|Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|13 917
|21 954
|Vahendustasu tulu
|413
|656
|Komisjoni- ja vahendustasu kulu
|-10 308
|-15 951
|Muud kauplemistegevusega seotud tulud
|142
|248
|Muud kauplemistegevusega seotud kulud
|-48
|0
|Kauplemistegevuse netotulu
|4 116
|6 907
|Muud samalaadsed intressitulud
|0
|38
|Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile
|569
|633
|Intressikulu
|-73
|-78
|Muud tulud
|216
|212
|Muud kulud
|0
|0
|Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest
|-631
|121
|Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|-94
|-145
|Tööjõukulud
|-1 986
|-2 158
|Tegevuskulud
|-4 560
|-3 695
|Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum
|-861
|-738
|Kasutusõigusega vara kulum
|-243
|-242
|Kasum enne tulumaksu
|-3 547
|855
|Tulumaks
|0
|0
|Aruandeperioodi puhaskasum
|-3 547
|855
|Aruandeperioodi koondkasum
|-3 547
|855
|Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
|-8,78
|2,12
Lisainfo:
Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com
+372 6309 300
https://www.admirals.group/
Manus