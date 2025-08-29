Visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2025 m. rugpjūčio 29 d. sprendimai

Restruktūrizuojamos Akcinės bendrovės „UTENOS TRIKOTAŽAS“, juridinio asmens kodas 183709468 (toliau – Bendrovė) valdybos atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
1. Reorganizavimo (prijungimo būdu) patvirtinimas.
Patvirtinti (vykdyti ir užbaigti) reorganizavimą prijungimo būdu, remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 70 straipsnio ir 701 straipsnio nuostatomis (toliau – Reorganizavimas) – prie Bendrovės prijungiant AB Utenoswear, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas 305758870, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva (toliau – Prijungiama bendrovė), kuri po Reorganizavimo pasibaigs kaip juridinis asmuo (nebetęs veiklos).
2. Reorganizavimo sąlygų patvirtinimas.
Patvirtinti Reorganizavimo sąlygas, kurios buvo parengtos 2025 m. balandžio 30 d. ir 2025 m. gegužės 22 d. įregistruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
3. Bendrovės įstatų pakeitimas ir patvirtinimas.
Patvirtinti po Reorganizavimo tęsiančios veiklą Bendrovės pakeistą įstatų redakciją (pridedama kaip Priedas 1).
4. Įgaliojimų suteikimas.
Pavesti ir įpareigoti Bendrovės generalinę direktorę, su teise perįgalioti, įgyvendinti Reorganizavimo sąlygas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atstovauti Bendrovę Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, prieš notarą ir kitus asmenis, pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus Reorganizavimo vykdymui ir užbaigimui.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorius Aurimas Likus tel. 8-618-07809.
AB ,,Utenos trikotažas” generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė