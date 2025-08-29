Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet (Kairisto)

HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 29.8.2025 KLO 13.00

Huhtamäki Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Essimari Kairisto

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj

LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 119741/14/14

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-28

Kauppapaikka: TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR (XGAT)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000459

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 890 Yksikköhinta: 30.58 EUR

(2): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 30.58 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 1000 Keskihinta: 30.58 EUR

